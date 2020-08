Programa Residência Pedagógica está com inscrição aberta até 12 de Agosta

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul publicou edital de seleção de alunos interessados nas vagas de bolsistas e voluntários do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID e do Programa de Residência Padagógica.

O Programa de Residência Pedagógica tem como objetivo conduzir o licenciando a exercitar, de forma ativa, a relação entre teoria e prática profissional docente, além de promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e fortalecer e ampliar a relação entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e as escolas públicas de educação básica para a formação inicial de professores.

O PIBID é um programa da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC) que visa proporcionar aos alunos dos cursos de licenciatura a inserção no cotidiano das escolas públicas de educação básica. Para o desenvolvimento dos projetos institucionais de iniciação à docência, o programa concede bolsas aos licenciandos.

A UEMS participa destes programas desde 2009 e nestes editais teve um excelente desempenho, sendo classificada em 1º lugar no Estado e em 12º lugar no Brasil em número de bolsas concedidas, dentre um total de 250 instituições de Ensino Superior que foram contempladas em todo o Brasil.

Clique AQUI e acesse o Edital do PIBID.

Clique AQUI e acesse o Edital do Programa de Residência Pedagógica.

As incrições para o PIBID e para o Programa de Residência Pedagógica vão até o dia 12 de agosto de 2020.

Assessoria UEMS