242 anos de Corumbá: cidade comemora com investimentos em saneamento

Localizada a 453 km da capital Campo Grande, Corumbá é considerada a quarta maior cidade de MS. Com cerca de 110 mil habitantes (segundo IBGE), o município que tem sua base econômica bem diversificada (comércio, turismo, indústria, serviços e agropecuária) é um importante polo de integração regional. A capital do Pantanal, que se destaca no turismo de contemplação e da pesca esportiva, atrai turistas do mundo inteiro a cada ano. Vizinho da Bolívia, o município também é considerado estratégico no que diz respeito à segurança nacional.

INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO

Nos últimos anos, o município se firmou como um dos pontos turísticos mais visitados e a cidade precisou se preparar para receber visitantes de todo país e mundo. Em sua infraestrutura, tem recebido importantes investimentos em saneamento básico.

Na SANESUL, a cidade de Corumbá encontrou uma importante aliada. A companhia de saneamento de Mato Grosso do Sul, tem realizado investimentos na rede de abastecimento de água tratada, bem como na coleta e tratamento do esgotamento sanitário.

ÁGUA TRATADA - ampliação do sistema de abastecimento

Entre os investimentos mais recentes, a Sanesul está concluindo um novo reservatório com capacidade de 500 mil litros de água tratada.

Essa obra é executada com recursos próprios da empresa no valor de R$ 1,2 milhão de reais.

O novo reservatório foi construído no Bairro Guatós (parte alta da cidade) e irá atender a princípio o Conjunto Habitacional Flamboyant 1, 2 e 3.

Em breve, a empresa também irá entregar as estruturas para a instalação da Estação de Tratamento de Água de Porto Esperança. Mais um investimento com recursos próprios no valor de R$ 464.193,60.

Novas obras – Em licitação estão as obras da construção dos dolfins de proteção (blocos de concreto para a proteção da estrutura contra colisão) para a captação da água. Esse recurso também é próprio do programa Avançar Cidades.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O Governo do Estado, por meio da Sanesul, deverá investir ainda mais na ampliação do sistema de coleta de esgoto na cidade de Corumbá. Entre os bairros contemplados estão previstos o Santos Dumond, Aeroporto, Centro Universitário (Vila Mamona) e bairro Cristo Redentor.

INVESTIMENTOS - Nos últimos cinco anos,o Governo do Estado e a Sanesul investem nos sistemas de água e esgoto em Corumbá cerca de R$ 90 milhões de reais.

Obras entregues – em julho de 2019, foram entregues obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município. Entre elas, dois reservatórios que, juntos, possuem capacidade de reservar cinco milhões de litros de água; 48km de rede de distribuição de água; 1.830 ligações domiciliares de água e 1.364 metros de adutoras (tubulação que leva água da captação da Sanesul no Rio Paraguai até os reservatórios).

Já na parte de esgotamento sanitário, também foi inaugurado um conjunto de obras, contemplando, por exemplo, 61,8 km de rede coletora de esgoto e 4.181 ligações domiciliares de esgoto, que beneficiam os Bairros Centro América, Popular Nova, Popular Velha, Nova Corumbá, Cristo Redentor, Monte Castelo e Nossa Senhora de Fátima.