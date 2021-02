Zverev oscila, Djokovic vence de virada e vai à semifinal do Aberto da Austrália

Sem demonstrar sinais de dores, Novak Djokovic fez sua melhor apresentação neste Aberto da Austrália, nesta terça-feira, e conquistou uma grande vitória, de virada, sobre o alemão Alexander Zverev, por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/2, 6/4 e 7/6 (8/6). O triunfo levou o número 1 do mundo às semifinais em Melbourne.

O dono de oito títulos do Aberto da Austrália correu risco de ser eliminado ainda na terceira rodada, quando sofreu com dores abdominais diante do americano Taylor Fritz. Na sequência, chegou a cogitar o abandono do torneio. Mas recuperou-se rapidamente e venceu o canadense Milos Raonic, pelas oitavas de final.

Nesta terça, o líder do ranking fez mais uma partida longa, de 3h30min de duração, e desta vez não reclamou de dores. Mas não deixou de sofrer em quadra, desta vez por conta das dificuldades impostas por Zverev. O alemão saiu na frente no jogo e depois abriu vantagem no segundo e terceiro sets, porém se conseguir sustentar a dianteira no placar.

A oscilação do número 7 do mundo foi uma das marcas do jogo, em que Djokovic também abusou da irregularidade. Zverev apresentou forte queda no segundo set e o sérvio, no terceiro, após desempenho fulminante na parcial anterior.

O favorito demorou para entrar no jogo. No set inicial, cometeu 21 erros não forçados. Ao reagir, na segunda parcial, mostrou precisão e golpes que ainda não havia apresentado na competição. Com duas quebras em sequência, chegou a abrir 4/0. Fechou o set e empatou o duelo cometendo apenas dois erros não forçados.

Zverev esboçou reação no início do terceiro set. Fez 4/1 no placar e irritou Djokovic, que destruiu uma raquete no chão. O alemão, porém, voltou a oscilar mentalmente. E permitiu a virada: 5/4, sofrendo a última quebra sem vencer um ponto sequer no game. O sérvio virou a partida em seguida.

O quarto set teve roteiro semelhante ao do terceiro. Zverev abriu 3/0, mas Djokovic empatou. Mais equilibrada, a parcial precisou ser decidida no tie-break. O alemão salvou um match point, mas não resistiu ao forte ritmo do sérvio, claramente superior em quadra nos games finais do confronto.

O próximo adversário de Djokovic será o russo Aslan Karatsev, grande surpresa da competição até agora. O 114º tenista do ranking voltou a fazer história ao superar o búlgaro Grigor Dimitrov, algoz do austríaco Dominic Thiem, por 3 a 1, com parciais de 2/6, 6/4, 6/1 e 6/2.

Karatsev fará seu nono jogo, na semifinal, porque iniciou sua campanha no Aberto da Austrália ainda no qualifying. Assim, ele se tornou o segundo jogador da história deste Grand Slam a sair do quali e chegar até a semifinal. Apenas o australiano Bob Giltinan havia alcançado este feito, em 1977.

O russo também entra para a história por ser o tenista de menor ranking a alcançar a penúltima rodada desde Patrick McEnroe, que curiosamente também figurava no 114º posto ao alcançar a semifinal da edição de 1991 do Aberto da Austrália.