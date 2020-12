Zidane joga favoritismo ao Atlético de Madrid antes de clássico pelo Espanhol

Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid. - (Foto: Paul White/AP)

Classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid não está em boa situação na tabela de classificação do Campeonato Espanhol. E encara neste sábado uma verdadeira decisão contra o rival Atlético de Madrid, no clássico marcado para o estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, pela 13.ª rodada.

As duas equipes chegam em momentos diferentes na competição. O Atlético de Madrid lidera com 26 pontos em 10 jogos e o Real Madrid é o quarto colocado, com seis pontos a menos e uma partida a mais. Uma vitória do time visitante poderia complicar a situação do atual campeão espanhol pensando na briga pelo título.

Na entrevista coletiva prévia ao clássico, o técnico francês Zinedine Zidane foi questionado sobre o rival ser o favorito para conquistar o título espanhol nesta temporada e não duvidou ao responder. "Sim, com certeza, é o que estão demonstrando. É uma equipe que está fazendo as coisas bem dentro do campo, ganhando. Sempre foram uma equipe competitiva e hoje são líderes. Nós conhecemos o rival e o que nos interessa é o que vamos fazer no jogo de amanhã (sábado)", afirmou.

O time comandado pelo argentino Diego Simeone está invicto neste Campeonato Espanhol com oito vitórias e dois empates. Tem a melhor defesa da competição com apenas dois gols sofridos e o segundo melhor ataque, com 21 gols marcados.

Neste momento, o time tem seis pontos a mais que o Real Madrid e 12 na frente do Barcelona (apenas o nono colocado na tabela de classificação, também com 10 jogos). O Atlético de Madrid não conquista o Campeonato Espanhol desde a temporada 2013/2014.