World Athletics divulga calendário da Diamond League de 2021 com 14 etapas

Mundial de Atletismo - (Foto: Martin Meissner/AP)

A World Athletics divulgou nesta terça-feira o calendário, ainda provisório, da temporada de 2021 da Diamond League, a principal série de eventos organizados pela entidade. Serão 14 etapas distribuídas entre os meses de maio e setembro, com uma parada de um mês entre julho e agosto por causa da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a temporada de 2020 da competição teve vários eventos cancelados e apenas oito etapas foram realizadas ao longo do ano. Para 2021, a World Athletics espera que o calendário completo seja realizado, mas a entidade deixa claro que novos cancelamentos ou adiamentos poderão ocorrer dependendo da situação de cada país perante ao surto global da covid-19.

No próximo ano, a Diamond League começará no dia 23 de maio em Rabat, no Marrocos. Ela será seguida cinco dias depois com o evento em Doha, no Catar. Na sequência, cinco etapas serão realizadas na Europa antes da parada para os Jogos Olímpicos, que acontecerão de 23 de julho a 8 de agosto.

Após a Olimpíada, a Diamond League será retomada no dia 14 de agosto em Xangai, na China. A partir daí serão mais cinco etapas até o evento final em Zurique, em 8 e 9 de setembro. Os campeões da temporada serão os vencedores na cidade da Suíça, independentemente da sua classificação nas 13 etapas anteriores.

Confira o calendário da Diamond League em 2021:

Rabat (Marrocos) - 23 de maio

Doha (Catar) - 28 de maio

Roma (Itália) - 4 de junho

Oslo (Noruega) - 10 de junho

Estocolmo (Suécia) - 4 de julho

Montecarlo (Principado de Monaco) - 9 de julho

Londres (Inglaterra) - 13 de julho

Xangai (China) - 14 de agosto

Eugene (Estados Unidos) - 21 de agosto

Cidade a anunciar na China - 22 de agosto

Lausanne (Suíça) - 26 de agosto

Paris (França) - 28 de agosto

Bruxelas (Bélgica) - 3 de setembro

Zurique (Suíça) - 8 e 9 de setembro