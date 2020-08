Weverton falha no último minuto e Palmeiras deixa vitória escapar contra o Bahia

Weverton, durante a partida contra o Bahia, neste sábado, em Salvador - Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Uma falha do goleiro Weverton nos acréscimos tirou a vitória do Palmeiras em Salvador. O goleiro saiu mal em um cruzamento e aos 49 minutos o Bahia conseguiu arrancar o empate que serve como um castigo para o time alviverde, que mais uma vez não fez uma grande partida.

Luxemburgo surpreendeu e começou com Marcos Rocha, Viña e Luiz Adriano no banco. Segundo o treinador, a escolha foi por uma questão física, já que o trio não estava 100%.

O marasmo dos jogos passados continuou no Palmeiras. O primeiro tempo foi de dar sono, com duas equipes errando muitos passes, apostando em um marcação mais recuada, por zona, e com enormes dificuldades para chegar ao ataque. Luxemburgo apostou em colocar o meia Gabriel Menino como ponta, mas a aposta foi furada e o garoto praticamente não apareceu na partida.

O Bahia era quem demonstrava um pouco mais de organização, com Rodriguinho distribuindo as bolas para Rossi e Élber pelas pontas e Gilberto centralizado no ataque. Mas o time baiano falhava no último toque antes da finalização. No outro lado, o Palmeiras mostrava ainda mais limitação.

A impressão era de que o time não sabia exatamente o que fazer com a bola no pé. Isso fez com que se passasse todo o primeiro tempo sem ter uma chance real de abrir o placar.

Na etapa final, os times voltaram parecendo que estavam mais dispostos a jogar futebol. Ainda não foi uma partida de encher os olhos, mas pelo menos teve um pouco mais de emoção. Logo no primeiro minuto, Gilberto marcou, mas o lance foi anulado por impedimento. Pouco depois, o Palmeiras enfim conseguiu encaixar um bom ataque com Rony, que chegou na linha de fundo e cruzou, mas ninguém desviou.

Luxemburgo resolve mexer no time e todas as mudanças foram do meio para frente. As mexidas surtiram efeito e o gol da vitória saiu justamente em jogada de quem havia acabado de entrar. Luiz Adriano recebeu passe de Scarpa e cruzou para Zé Rafael marcar.

Parecia que a vitória estava garantida, até que um cruzamento simples para a área, Weverton saiu errado e deixou o gol livre para Marco Antônio deixar tudo igual. Um resultado mais justo em Salvador.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 PALMEIRAS

BAHIA - Anderson; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Daniel (Clayson) e Rodriguinho (Marco Antônio); Rossi (Ronaldo), Élber e Gilberto (Saldanha). Técnico: Roger Machado.

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Bruno Henrique (Ramires), Gabriel Menino (Gustavo Scarpa), Patrick de Paula e Lucas Lima (Zé Rafael); Willian (Luiz Adriano) e Rony (Wesley). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

GOLS - Zé Rafael, aos 31 minutos; e Marco Antônio, aos 49 do 2º Tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo.

CARTÕES AMARELOS - Amarelos: Gregore, Luan, Ramires e Wesley.

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Pituaçu, em Salvador.