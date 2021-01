Weverton completa três anos de Palmeiras e vira trunfo contra o River Plate

Pouco dias depois de completar três anos no Palmeiras, o goleiro Weverton deverá ter nesta terça-feira uma das missões mais difíceis desde a chegada ao clube. O jogador terá pela frente o papel de segurar o ataque mais positivo desta Copa Libertadores, o River Plate. A equipe argentina joga como mandante o primeiro confronto da semifinal do torneio. Na semana que vem, o jogo será no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

O River Plate chega à semifinal com o status de ter sido vice-campeão ano passado e de ser dono do melhor ataque da competição. A equipe do técnico Marcelo Gallardo marcou 31 gols em 10 partidas. O time tem entre os principais nomes jogadores que brigam pela artilharia da competição: Borré tem seis gols e Álvarez anotou cinco. Os dois ainda podem alcançar o número do goleador Fidel Martínez, do Barcelona-EQU, que já está fora do torneio.

Para segurar o ímpeto ofensivo do River Plate na Argentina e trazer a decisão para São Paulo, o Palmeiras conta com mais uma temporada bastante segura de Weverton. O jogador trazido do Athletico-PR tem se notabilizado no clube pela segurança e pelas sequência de partidas sem tomar gols. Não por acaso, ele tem sido chamado com frequência pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira.

Weverton fechou o ano de 2020 em alta. Ao não ser vazado diante do América-MG, pela Copa do Brasil, o goleiro chegou ao número de 27 partidas sem sofrer gols. Na história do Palmeiras, o desempenho dele só não é melhor do que o de Velloso, que não foi vazado por 28 partidas em 1995. O atual titular não levou gols em 92 dos 144 jogos que disputou pelo clube até agora.

Esses números fazem Weverton ter a terceira melhor média de gols sofridos (0,63 por jogo) da história do Palmeiras. O número só leva em consideração goleiros que têm no mínimo 10 atuações pela clube. Caso mantenha os bons números, o jogador pode ser decisivo para ajudar o Palmeiras a voltar à decisão da Copa Libertadores depois de 20 anos.

O momento positivo do goleiro coincide com o aniversário da apresentação dele no clube. Em janeiro de 2018, Weverton concedeu a primeira entrevista como jogador do clube. Agora, três anos depois, tem a chance de coroar esse aniversário com uma boa atuação em um jogo decisivo. "Fico muito feliz em relembrar essa minha chegada no Palmeiras, clube que confiou no meu trabalho e abriu as portas. Agradeço muito pela oportunidade e visto essa camisa com muito orgulho. Trabalho todos os dias com muita vontade de vencer e trazer conquistas para nossa torcida", disse.

Fora a Libertadores, Weverton pode ser decisivo para o clube em outro torneio mata-mata. O Palmeiras vai disputar em fevereiro a final da Copa do Brasil, diante do Grêmio. "Espero que, no começo desse ano que se inicia, possamos alcançar os títulos que tanto almejamos", comentou.