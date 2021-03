'Vou me aposentar com os 2 cinturões', diz Amanda Nunes após finalizar Anderson

A brasileira Amanda Nunes - (Foto: Reprodução )

A brasileira Amanda Nunes manteve pela segunda vez o cinturão peso-pena (até 66kg) na noite de sábado ao derrotar, com uma atuação impecável, a australiana Megan Anderson por finalização. Ela usou uma combinação de triângulo e chave de braço no UFC 259, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, para chegar à vitória ainda no primeiro round.

A baiana, que se tornou mãe em setembro do ano passado, comemorou muito o triunfo com sua filha Raegan e a esposa, a também lutadora Nina Ansaroff. Ela conseguiu sua sétima defesa de cinturão no UFC e reforçou que é a maior da história do MMA feminino. Além das duas pelo peso-pena, a brasileira também manteve o título do peso-galo (até 61kg) em cinco oportunidades.

"Uma leoa é sempre perigosa, mas quando ela tem um filhote, ninguém pode pará-la. Ninguém vai me vencer, vou me aposentar com os dois cinturões", afirmou a confiante Amanda, que conquistou a 12ª vitória consecutiva e possui a segunda maior sequência do Ultimate na atualidade, atrás apenas de Kamaru Usman, com 13.

"Para cada oponente, tenho uma estratégia. Não posso entrar no octógono sem planos A, B e C, porque você não sabe se algo vai dar errado. Você tem que estar pronta, e eu queria finalizar a Megan. Eu não queria nocauteá-la. Eu fui no meu ritmo. Eu vi que ela já estava derrotada, mas eu queria encerrar a luta no chão com meu jiu-jítsu", completou a dona do cinturão do peso-pena.

No combate, apesar da desvantagem de envergadura, Amanda não demorou a conectar duros golpes que atordoaram Anderson. A australiana tentou aplicar uma queda, facilmente defendida pela brasileira, que acertou mais alguns golpes antes de ir para as costas da adversária, encaixar um triângulo e estender o braço de Megan, forçando-a a bater em desistência aos 2min03s do primeiro round.

Outros brasileiros também lutaram no UFC 259 em Las Vegas. Então segundo colocado do ranking dos meio-pesados, Thiago Marreta, foi derrotado pelo austríaco Aleksandar Rakic por decisão unânime, e Rogério Bontorin foi nocauteado pelo neozelandês Kai Kara-France. Ele passou boa parte do primeiro round nas costas do adversário, em busca de um mata leão, mas levou três golpes limpos no final da luta e acabou derrotado.

No duelo brasileiro da noite, Amanda Lemos teve sua melhor performance no octógono até aqui e conquistou seu terceiro triunfo consecutivo na organização ao vencer Livinha Souza, por nocaute técnico no primeiro round.

"A luta foi exatamente como treinei. Eu sabia o que estava me esperando e que ela buscaria a luta agarrada. Consegui impor meu jogo o tempo todo e funcionou. Meu ponto forte é o ponto fraco dela. Me mantive na estratégia e conseguir sair com a vitória", avaliou Amanda.