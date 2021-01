Volta de Cássio e mudança no meio devem ser novidades do Corinthians na quarta

O goleiro Cássio será uma das novidades da escalação do Corinthians no duelo com o Fluminense, quarta-feira, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Recuperado de uma concussão, ele tem treinado normalmente nos últimos dias, após ficar fora do duelo com o Botafogo.

Cássio sofreu uma forte pancada na cabeça na partida contra o Goiás, tendo de deixar estádio corintiano em uma ambulância. Assim, ficou uma semana afastado até dos treinos, sendo substituído por Walter. Mas agora voltará ao time.

Além de Cássio, Cantillo poderá receber uma nova oportunidades no meio-campo do Corinthians, pois Ramiro está suspenso. Mas Vagner Mancini também pode optar por Xavier, Roni e Camacho para ocupar o setor.

Nesta segunda-feira, o elenco corintiano fez um treino técnico no CT Joaquim Grama, seguido por um trabalho tático em campo reduzido. E a tendência é que o time entre em campo com: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Otero, Cazares e Gustavo Mosquito; Jô.

FERNANDO LÁZARO VOLTA - Fora dos gramados, o Corinthians anunciou o retorno de Fernando Lázaro para o cargo de coordenador do Centro de Inteligência de Futebol (CIFUT). Além do departamento profissional, ele também atuará na integração da análise de desempenho entre profissional e categorias de base.

Lázaro deixou o Corinthians em 2017 para trabalhar com Tite na seleção brasileira. Depois, foi auxiliar do técnico Sylvinho no Lyon. "Voltar ao Corinthians é especial. Trabalhei aqui por 17 anos, vivenciei experiências e, depois do contato do Alessandro e do Roberto, tive oportunidade de voltar para ajudar nessa remontagem e ajustes de necessidades do Clube e coordenar o departamento que ajudei na construção. É muito prazeroso reencontrar amigos e funcionários, é onde tenho minha formação e sou eternamente grato", disse.