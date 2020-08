Victor Ferraz pode ser a novidade do Grêmio contra o Inter nesta quarta-feira

O lateral-direito Victor Ferraz poderá ser a única novidade na escalação do Grêmio para o tradicional duelo com o Internacional, nesta quarta-feira, pela decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho, às 21h30, na arena tricolor.

Ausente na vitória por 4 a 3 sobre o Novo Hamburgo, no domingo, o lateral precisa se recuperar das dores musculares, caso contrário a vaga ficará mais uma vez com o colombiano Orejuela.

O técnico Renato Gaúcho orientou um treino específico de bola parada e cobrança de penalidades máximas nesta terça-feira à tarde, no CT Luiz de Carvalho. Depois o grupo participou de um treino recreativo. A parte tática foi acertada na segunda-feira e será reforçada na concentração com a ajuda de vídeos.

O treinador não revelou a escalação do time que vai disputar uma decisão em jogo único. havendo empate no tempo normal o título sairá nas penalidades. O campeão do turno disputa a taça do Estadual contra o Caxias, que venceu o primeiro turno, ainda em fevereiro.

Invicto há oito clássicos, o Grêmio também ostenta a marca de 12 Gre-Nais sem derrota em seu campo. No último duelo, há duas semanas, a equipe venceu o rival por 1 a 0, em Caxias do Sul. Vai ser o 426 jogo entre os rivais gaúchos.