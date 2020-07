Vice-presidente do Grêmio morre, aos 68 anos, por causa de complicações da covid

Marco José Bobsin, vice-presidente do Grêmio - (Foto: Grêmio/ Divulgação)

A diretoria do Grêmio, por intermédio de um comunicado, informou, nesta quinta-feira, a morte de Marco José Bobsin, vice-presidente do clube, aos 68 anos, por complicações da covid-19. Eleito para o Conselho de Administração em 2019, Marcão, como era chamado pelos amigos, era casado com Graça Bobsin e tinha dois filhos, Mariane e Diego.

O dirigente foi internado no dia 15 de março no hospital Moinhos de Vento, depois do diagnóstico positivo para a covid-19 e recebeu alta em 26 de junho, após 53 dias na Unidade de Terapia Intensiva. Mas complicações decorrentes da doença levaram o vice-presidente novamente para o hospital.

Nascido em Santo Antônio da Patrulha em 28 de novembro de 1951, Marco Bobsin, durante a carreira profissional no Banco do Brasil, foi dirigente da AABB. Sócio do Grêmio por cinco décadas, saiu da arquibancada para a política do blube em 1982.

A primeira das quatro eleições para o Conselho Deliberativo aconteceu em 1989. Suas duas passagens pelo colegiado foram daquele ano até 1995 e de 2007 até hoje. Chefe de Gabinete da Presidência até 2019. Em 29 de outubro, ganhou um lugar na nominata do Conselho de Administração para o mandato 2020-2022. Em 16 de dezembro de 2019, tomou posse como vice-presidente.