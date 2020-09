Vettel admite que esteve perto da aposentadoria antes de fechar com Austin Martin

A reduzida temporada da Fórmula 1 de 2020, sem torcida ainda por causa da pandemia de covid-19 e com menos GPs, seria a última da carreira do tetracampeão Sebastian Vettel. O alemão da Ferrari já tinha planos para anunciar a sua aposentadoria, mas resolver adiá-la pelo "projeto Austin Martin".

Vettel foi convidado pela atual equipe Racing Point, futura Austin Martin, para substituir o espanhol Sérgio Perez, de saída após sete temporadas.

"Não foi uma decisão fácil. As últimas semanas e meses tinham sido bastante intensos para mim, uma situação diferente e nova para se viver e, como coloquei desde o primeiro dia, senti que queria permanecer na Fórmula 1 se houvesse algo que realmente me atraísse", afirmou Vettel, reconhecendo que a aposentadoria era sua meta antes de o projeto Austin Martin demovê-lo da ideia de abandonar as pistas.

"Acredito que a equipe tem um potencial enorme. Acho que há pessoas realmente boas a bordo, inteligentes, e estou ansioso para ajudar e mostrar que essas qualidades existem, demonstrando também com os resultados", declarou.

Sem esconder a confiança e a felicidade, Vettel imagina uma temporada de 2021 bem diferente da atual, na qual amarga apenas resultados ruins pela Ferrari.

"É um desafio muito emocionante e estou ansioso. Obviamente, quero correr na frente do grid, não atrás, e acho que a equipe está me dando essa chance. Ela (Austin Martin) está pronta para crescer e estou feliz por poder realizar essas coisas juntos."

RIVALIDADE DE VOLTA - Há mais de uma década, Vettel e Lewis Hamilton travam enorme rivalidade nas pistas de Fórmula 1. Disputaram títulos, curvas, poles... Com a queda de desempenho da Ferrari, a disputa entre eles ficou esquecida nos últimos GPs. Mas o acerto de Vettel com a Austin Martin já faz o inglês prever a volta das batalhas nas pistas.

"Obviamente, ele passou por momentos difíceis (nas últimas provas) na Ferrari, mas é um tetracampeão que pode ajudar a direcionar a equipe ainda mais numa direção melhor em termos de desenvolvimento de carro", disse Hamilton. "É uma ótima jogada para a equipe, já deu um grande passo em seu desempenho e pode continuar crescendo."