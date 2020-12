Verstappen admite surpresa por vitória em Abu Dabi e aponta lição para 2021

Max Verstappen - (Foto: Divulgação)

Max Verstappen superou a Mercedes com facilidade, dominou e venceu de ponta a ponta o GP de Abu Dabi neste domingo. O holandês, que conquistou a décima vitória na Fórmula 1, quer que a Red Bull aproveite o impulso após a vitória na última prova da temporada 2020 para conseguir melhores resultados no próximo ano.

A vitória de Verstappen pode ter sido dominante, mas foi apenas sua segunda na temporada, em um ano em que a Mercedes venceu 13 das 17 corridas. O jovem de 23 anos admitiu surpresa por ter triunfado nos Emirados Árabes com tanta autoridade e pediu que sua equipe agora carregue esse ímpeto durante o próximo ano.

"Para ser sincero, não esperava ganhar a corrida aqui e estar na pole antes de chegar aqui", disse Verstappen. "Eu li que a Mercedes teve que desligar os motores um pouco, então é claro que isso foi bom para eles, mas em geral, o carro teve um desempenho muito forte e melhor do que o esperado, então é claro que estou muito feliz com isso".

"É uma ótima maneira de terminar a temporada, é um bom impulso para todos na equipe aqui, mas também de volta à fábrica, e eu só espero, é claro, aprender com os anos anteriores que temos que ser mais fortes no início da temporada", completou o holandês.

Verstappen creditou a vitória a um "equilíbrio muito bom" de seu carro. Apesar do ótimo desempenho, ele não conseguiu faturar o vice e terminou a temporada em terceiro na classificação geral, atrás do finlandês Valtteri Bottas e do heptacampeão Lewis Hamilton, que assegurou o título na Turquia.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, ecoou os sentimentos do piloto depois de elogiar o desempenho "inacreditável" do holandês no circuito de Yas Marina.

"Max durante todo o fim de semana foi absolutamente perfeito. A maneira como ele dirigiu - o que quer que a Mercedes fizesse, ele tinha uma resposta hoje", disse Horner. "Ele fez um trabalho inacreditável. A sua volta de qualificação foi excelente ontem e hoje controlou totalmente a corrida. Acho que é a corrida mais dominante que ele fez por nós.

"Precisamos aproveitar esse impulso", acrescentou Horner. "A Mercedes fez um trabalho absolutamente de primeira classe este ano e eles não estão parados, continuam melhorando".

"Vamos continuar nos esforçando para aprender e aprender e aprender, e isso nos dá um grande impulso. O próximo ano não está tão longe agora, então isso é importante para nós, e acho que essa vitória dá a todos muita confiança", concluiu o chefe da Red Bull.