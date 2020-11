Venda de 'naming rights' da arena é aprovada e Corinthians pode receber pagamento

Após pouco mais de dois meses do batismo da Neo Química Arena, os cotistas do "Arena Fundo" aprovaram "por unanimidade e sem quaisquer ressalvas" o contrato de "naming rigths" do estádio do Corinthians. A aprovação abre caminho para que a Hypera Pharma inicie o pagamento dos valores firmados na negociação.

A votação foi realizada na segunda-feira, na sede da BRL Trust, administradora do "Arena Fundo", em São Paulo, após uma assembleia geral extraordinária reunir todos os cotistas. A aprovação dos documentos já havia sido discutida na última quinta e restava apenas a formalização da aceitação dos integrantes do fundo imobiliário.

Com a validação do contrato, o Corinthians já pode receber os valores negociados. A venda dos "naming rights" da arena foi fechada em R$ 300 milhões. Esse montante será pago pelos próximos 20 anos. Ou seja, a equipe alvinegra deve receber cerca de R$ 15 milhões anualmente da Hypera Pharma.

Metade desse valor, correspondente à próxima temporada, deve ser direcionado ao pagamento de dívidas oriundas da construção do estádio. A Caixa Econômica Federal ainda cobra R$ 536 milhões do Corinthians. Por enquanto, esse valor está suspenso e aguarda um acordo extra judicial.

O clube atravessa uma densa crise financeira e já acumula o maior déficit de sua história. Segundo o balanço de 2019, os débitos do Corinthians giram em torno de R$ 195,4 milhões. O Conselho Deliberativo do clube, contudo, ainda não aprovou esses números. A apreciação do demonstrativo será feito na semana seguinte à eleição presidencial, marcada para o próximo dia 28.