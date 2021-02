Vasco admite avaliar Marcelo Cabo e quer definir técnico na próxima semana

Marcelo Cabo é cotado para a vaga; técnico já passou pelo Atlético Goianiense - (Foto: Heber Gomes/ACG)

Um dia após ter sacramentada a queda para a segunda divisão nacional, a diretoria do Vasco concedeu entrevista coletiva para comentar quais serão os próximos passos do clube no planejamento para a disputa da Série B na temporada 2021. E o nome de Marcelo Cabo foi citado entre os possíveis sucessores de Vanderlei Luxemburgo, que deixou o comando do time depois da vitória por 3 a 2 sobre o Goiás.

A ideia da diretoria é que o nome do novo treinador seja definido na próxima semana, quando o time vai estrear no Campeonato Carioca. "Tanto o Marcelo Cabo, que é um treinador que está sendo analisado e os outros, não estão sendo seguidos como treinador com experiência de Série B", disse o executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, admitindo que o nome do treinador do Atlético Goianiense está sendo avaliado.

Além de definir o próximo técnico do Vasco, a diretoria tem outros desafios a encarar na temporada 2021. E o principal deles é financeiro. Já endividado, o clube carioca sofrerá com uma redução relevante nas receitas, em função da queda à Série B. Algo que preocupa o presidente Jorge Salgado.

"Poderíamos falar do passado recente e das dificuldades que encontramos, mas isso é passado e não vai resolver. A dívida é enorme, tivemos um baque indo para a Segunda Divisão e vamos ter uma perda de receita considerável", afirmou.

Apesar disso, Salgado evitou adotar um discurso de que o Vasco se resignou com o rebaixamento à Série B. O clube tenta anular o jogo com o Internacional, em que o time foi batido por 2 a 0, sob a alegação de que o VAR não foi usado para avaliar o lance do primeiro gol da equipe gaúcha.

"Sabemos que é difícil, mas desde o primeiro momento em que nos sentimos prejudicados, nós tomamos providências. Não é ficar chorando o leite derramado, mas o Vasco não merecia em hipótese alguma esse rebaixamento. Nosso time não é inferior a outros que estão melhores colocados. Fazendo uma conta, tínhamos de fazer 48 ou 50 pontos. Tivemos 18 intervenções de VAR contra o nosso clube, em três ou quatro fomos prejudicados, inclusive contra o Internacional. Vamos aguardar o que a Justiça vai fazer no sentido de reestruturar o futebol, mas as providências estão sendo tomadas", comentou.

Salgado ainda confirmou a saída de Jose Luis Moreira da vice-presidência de futebol do Vasco, mas não revelou o nome do sucessor. "Zé Luis já vinha na gestão Campello, e a gente ficou com ele para esse final de campeonato para o futebol não sofrer uma alteração. Zé Luís já deixou de ser o vice-presidente de futebol, nós ainda não temos o VP de futebol. Estamos trabalhando em alguma pessoa e vamos anunciar em algum momento. Não vamos mais ter VP de futebol que faz tudo, vai na federação, aquela figura que estamos mais acostumados vai deixar de existir", disse.