Vargas chega a BH para fazer exames médicos e assinar por 2 anos com Atlético-MG

O atacante chileno Eduardo Vargas - (Foto: Diego Vara/Reuters)

O Atlético-MG está muito perto de acertar com mais um reforço. O clube anunciou nesta sexta-feira, em suas redes sociais, que o atacante chileno Eduardo Vargas, um antigo pedido do técnico argentino Jorge Sampaoli, chegará neste sábado a Belo Horizonte para realizar exames médicos, acertar os últimos detalhes do contrato e assinar um compromisso por dois anos.

"O atacante chileno Eduardo Vargas chegará a Belo Horizonte neste sábado para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes do contrato, que terá dois anos de duração", informou o Atlético-MG em sua conta no Twitter.

Vargas, de 30 anos, é jogador do Tigres, do México, e tinha contrato com o clube até o final deste ano. Mesmo com a possibilidade de trazê-lo em janeiro de graça, já que o chileno pode assinar um pré-contrato, a diretoria do Atlético-MG acertou um valor com os mexicanos para liberá-lo agora.

O atacante será o 11.º reforço do clube mineiro depois da chegada de Sampaoli, em março passado. Antes dele foram contratados Léo Sena (emprestado ao Spezia, da Itália), Keno, Marrony, Bueno, Junior Alonso, Alan Franco, Mariano, Eduardo Sasha, Everson e Matías Zaracho. Em toda a temporada, contando o período pré-Sampaoli, o Atlético-MG já anunciou 19 contratações.

Agora, o time de Belo Horizonte conta com seis estrangeiros no elenco principal: Junior Alonso, Alan Franco, Savarino, Dylan Borrero, Matías Zaracho e Vargas. Pelo regulamento do Campeonato Brasileiro, única competição que o clube ainda disputa na temporada, apenas cinco podem ser relacionados por jogo.

Vargas e Sampaoli foram campeões da Copa Sul-Americana de 2011 com a Universidad de Chile. Ainda sob o comando do argentino, mas na seleção chilena, o atacante foi campeão e artilheiro da Copa América de 2015, disputada no Chile. No futebol brasileiro, ele passou pelo Grêmio em 2013, quando disputou 37 partidas e marcou nove gols.