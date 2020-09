Vanderlei Luxemburgo chega a 400 jogos pelo Palmeiras e acumula marcas

O técnico Vanderlei Luxemburgo chegou ao 400º jogo pelo Palmeiras no domingo, na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, o treinador possui 240 vitórias, 92 empates e 68 derrotas no comando da equipe alviverde.

"400 jogos pelo Palmeiras é uma marca boa e histórica. É um clube que eu me identifico desde lá atrás. Compreendo o torcedor do Palmeiras, que invade o meu Instagram e mete a porrada (risos). O torcedor é crítico, mas eles elogiam também. Nós temos de entender isso", afirmou o treinador.

Luxemburgo está em sua quinta passagem pelo Palmeiras. Ele foi contratado no fim de 2019 para comandar a equipe nesta temporada. O vínculo é válido até o fim de 2021. O treinador acumula algumas marcas pelo clube alviverde.

Ele é o terceiro técnico na história do clube a alcançar a barreira das 400 partidas, juntando-se a Oswaldo Brandão, que a atingiu em 1973 (finalizou sua trajetória no clube em 1980 com um total de 586 jogos), e Luiz Felipe Scolari, que o fez em 2012 (atualmente com 484 partidas ao todo).

Recentemente, no 1 a 0 sobre o Athletico-PR, Luxemburgo superou Luiz Felipe Scolari em número de vitórias pelo clube (são 240 triunfos em 400 duelos, contra 237 triunfos em 484 partidas de Felipão) e, desta forma, se isolou como segundo técnico com mais vitórias em todos os tempos, ficando atrás apenas de Oswaldo Brandão (342 triunfos em 586 duelos).

Luxemburgo ainda é o dono da maior sequência de vitórias da história do Palmeiras, com 23 triunfos consecutivos entre 11/02/1996 e 01/05/1996, e também o dono da maior sequência de vitórias do time em Campeonato Brasileiro, com oito triunfos consecutivos entre 30/09/1993 e 06/11/1993.

O treinador também é recordista de jogos no Palestra Itália/Allianz Parque, com 154, seguido de Oswaldo Brandão (130). Também lidera em número de vitórias na casa palmeirense, com 120, seguido de Oswaldo Brandão (96).