Uruguai x Brasil, pelas Eliminatórias, poderá ser visto apenas pela internet

Brasil e Uruguai - (Foto: Fernando Vergara/AP Photo)

O jogo Uruguai x Brasil marcado para terça-feira, às 20h (horário de Brasília), em Montevidéu, terá transmissão apenas no canal de streaming EI Plus, na internet. A Turner fechou na sexta-feira a Mediapro, dona dos direitos televisivos, o acordo para exibir a partida válida Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O mesmo esquema de exibição pela plataforma foi utilizada no último mês para o confronto entre Brasil x Peru, em Lima.

O acordo encerrou um suspense que colocava em risco a exibição da partida de Montevidéu para o Brasil. A Rede Globo e o SBT chegaram a negociar para obter a transmissão da partida, mas as conversas não evoluíram como o esperado. O impasse estava no valor cobrado pela empresa para a liberação do sinal do jogo.

A quantia é tratada em sigilo, mas sabe-se que varia entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão apenas para exibir um jogo, contra o Uruguai. Isso daria entre R$ 5 milhões e R$ 8 milhões, pelo câmbio atual. Existe um pacote completo das Eliminatórias que pode chegar a R$ 100 milhões.

Nos bastidores, a Globo se mostra incomodada com a situação, já que a história deve se repetir sempre que o Brasil atuar fora de casa. Ela comprou o pacote das partidas do Brasil em casa e da seleção argentina. Por isso, existem conversas para acertar definitivamente a compra de todos os jogos (pelo menos do Brasil), mas a Mediapro tem pedido valores elevados e a emissora acredita que, se aguardar, poderá conseguir preços mais atrativos.

A Globo aposta que a empresa irá diminuir o valor pedido ao perceber que nenhuma outra emissora vai pagar o que ela pede. A emissora tem carta na manga que é a questão da visibilidade, já que é uma emissora que tradicionalmente tem boas marcas de audiência com jogos de futebol. E há outros canais fechados para pendurar as partidas, como o jogo da Argentina e Paraguai da quinta.

Para a Turner, o acordo para o jogo do Brasil com o Uruguai foi sacramentado com valores menores, com a Mediapro recebendo parte da venda do pay-per-view do canal, que só é possível assistir pelo site e aplicativo da EI Plus.