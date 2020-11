Uruguai corta Arrascaeta de lista final de convocados para Eliminatórias

Arrascaeta - (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

O técnico Óscar Tabárez cortou o meia-atacante Arrascaeta, do Flamengo, da lista final de convocados da seleção uruguaia para os jogos contra a Colômbia e o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O treinador manteve o lateral-esquerdo Matías Viña, do Palmeiras.

Em sua lista inicial, no fim do mês passado, o treinador havia incluído o meia do time carioca em uma relação de 25 jogadores. Agora serão apenas 23. Outros dois cortados foram o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, por lesão na coxa, e o atacante Stuani, do Girona. Tabárez chamou ainda um que não estava na lista inicial: o lateral Agustin Oliveros, do Nacional, do Uruguai.

Arrascaeta está sem entrar em campo desde que defendeu o time uruguaio nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias. Ele voltou ao Flamengo com dores no joelho e já foi desfalque em quatro partidas. O meia uruguaio foi baixa contra o Internacional e contra o São Paulo, pelo Brasileirão, e nas dois jogos contra o Athletico-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O time uruguaio volta a campo na sexta-feira que vem, dia 13, para enfrentar a Colômbia, fora de casa, no Estádio Metropolitano de Barranquilla. No dia 17, uma terça, o adversário será a seleção brasileira no estádio Centenário de Montevidéu, na capital uruguaia.