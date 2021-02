Três pessoas são detidas por estourar fogos em frente a hotel do Inter no Rio

Jogadores do Inter chegando ao hotel no Rio de Janeiro - (Foto: Reprodução/Internacional Twitter)

A Polícia Militar deteve três pessoas na madrugada deste domingo, 21, por "perturbação do sossego" em Copacabana, na zona sul do Rio. Os três foram responsáveis por acionar duas baterias de fogos próximo ao hotel onde está concentrada a delegação do Internacional, no Leme. À tarde, a equipe gaúcha enfrenta o Flamengo no Maracanã no jogo que pode decidir o título brasileiro.

Os fogos foram estourados em dois momentos, por volta das 3h da manhã. Policiais do 19º BPM interceptaram o veículo que os responsáveis usaram para tentar fugir. Eles foram encaminhados à 12ª Delegacia de Polícia, também em Copacabana, para registro de ocorrência.

Apesar dos fogos, o clima na região onde fica o hotel é tranquilo na manhã deste domingo. Na tarde de sábado, torcedores do Inter fizeram uma pequena aglomeração em frente ao local para recepcionar a equipe.

Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo, às 16 horas, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Líder do campeonato com 69 pontos, o time gaúcho será campeão brasileiro após 41 anos se vencer o rival carioca no Maracanã.