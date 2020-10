Treino 'aberto' em CT fechado indica seleção com Renan Lodi e Bruno Guimarães

Seleção treina na Granja Comary nesta terça-feira - (Foto: Wilton Junior/Estadão)

Em uma atividade realizada com adaptações e transmissão online, já que a presença da imprensa está vetada em função da pandemia do coronavírus, o técnico Tite indicou que Renan Lodi e Bruno Guimarães deverão ser titulares da seleção brasileira no duelo com a Bolívia, sexta-feira, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

A mesa para a prática do futmesa, uma das brincadeiras preferidas dos jogadores em concentração, dessa vez foi colocada ao ar livre, atrás de um dos gols do campo principal do CT da seleção brasileira, em Teresópolis. Foi utilizada por cerca de dez minutos antes do treino da tarde desta terça-feira. Depois, tal qual os 23 convocados por Tite para os jogos da Eliminatórias, ficou isolada. Há pouco espaço para brincadeiras em tempos de distanciamento social, sobretudo aquelas que colocam dois jogadores lado a lado.

Antes de Tite e seus auxiliares comandarem a atividade com bola, o preparador físico Fábio Mahseredjian reuniu os jogadores para as primeiras instruções no centro do gramado. A linha do círculo central serviu como guia para os atletas. Não houve contato. Assim como os almoços na Granja Comary em tempos de pandemia, o treino também foi dividido em dois. Um grupo treinou no gramado principal, mas em campo reduzido. O outro fez atividades físicas no gramado ao lado.

O que mudou em relação ao "antigo normal" da seleção de Tite é que, dessa vez, o treinador permitiu que toda a atividade fosse acompanhada - ainda que apenas pelas imagens geradas pela CBF. E já se pode ter um rascunho do time que deverá estrear nas Eliminatórias.

O treino tático comandado pelo técnico sugere um time de linha com Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro; Bruno Guimarães, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha e Neymar; Roberto Firmino. Falta saber quem será o goleiro, uma vez que o titular Alisson foi cortado, e os que estão à disposição - Weverton, Santos e Ederson - treinaram separadamente.

A seleção brasileira faz um último treinamento na Granja Comary nesta quarta-feira. À noite, desce a serra fluminense rumo ao Aeroporto do Galeão, no Rio, onde embarca em voo fretado para São Paulo. Na quinta-feira à tarde, a equipe faz treino de reconhecimento de gramado na Neo Química Arena, onde estreará no dia seguinte nas Eliminatórias.