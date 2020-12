Tottenham leva empate do Crystal Palace no fim e pode perder liderança do Inglês

Harry Kane - (Foto: Reprodução)

Sem Gareth Bale, desfalque de última hora, o Tottenham vacilou, levou um gol no fim e empatou com o Crystal Palace neste domingo, fora de casa, por 1 a 1. Com isso, o time londrino pode perder a liderança do Campeonato Inglês para o Liverpool, que enfrenta o Fulham como visitante.

O Tottenham tem 25 pontos e será ultrapassado na tabela caso o Liverpool, que soma 24, vença o Fulham neste domingo. Na próxima quarta-feira, os líderes vão se enfrentar em Anfield.

A equipe do técnico José Mourinho não é derrotada desde a primeira rodada, quando levou 1 a 0 do Everton e sofreu seu único revés na Premier League. O Crystal Palace aparece na 11ª colocação, com 17 pontos.

Se os resultados recentes têm sido bons, o futebol do Tottenham neste domingo oscilou. No primeiro tempo, a equipe de Londres dominou o adversário nos minutos iniciais e só não desceu ao vestiário com um placar elástico graças à atuação do goleiro Guaita, um dos destaques do jogo.

O goleiro espanhol salvou o Palace em várias ocasiões, mas não conseguiu defender o chute de Harry Kane aos 23 minutos porque foi traído pelo quique e pela curva da bola. O centroavante recebeu de Son e colocou veneno no arremate em direção ao meio do gol para inaugurar o marcador. A dupla Kane-Son participou de 12 gols neste início de competição e tem sido fundamental para o sucesso da equipe.

No fim dos primeiros 45 minutos, os anfitriões cresceram de produção e chegaram perto do empate com Eze, em finalização que explodiu no pé da trave esquerda de Lloris antes de sair pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Palace teve mais posse de bola e pressionou. O time de José Mourinho ficou mais de 30 minutos sem finalizar contra o gol adversário e se retraiu em seu campo de defesa. A postura extremamente defensiva custou o resultado.

Depois de quase marcar em duas oportunidades, ambas de cabeça, com Benteke, os donos da casa foram premiados pela insistência e conseguiram o empate com Schlupp. Aos 36 minutos, Eze cobrou falta pelo lado direita, Lloris deu rebote ao tentar encaixar e a bola sobrou para o lateral ganês mandar para as redes.

O Tottenham pressionou nos minutos finais, mas esbarrou na trave e em Guaita, que saiu de campo como um dos melhores, apesar da falha na primeira etapa.

EM TERCEIRO - O Southampton pegou o elevador e subiu para a terceira colocação, com 23 pontos, ao derrotar o lanterna Sheffield United com facilidade por 3 a 0 em casa. Os donos da casa construíram a vitória com gols de Adams, Armstrons e Redmond. O último colocado é a única equipe que ainda não venceu na competição e está afundado na tabela, com apenas um ponto somado.