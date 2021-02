Tottenham goleia Wolfsberger e garante vaga nas oitavas de final da Liga Europa - (Foto: Estadão/Julian Finney/EFE )

O Tottenham obteve uma tranquila classificação para as oitavas de final da Liga Europa, nesta quarta-feira, ao derrotar o austríaco Wolfsberger, por 4 a 0, em Londres. No placar agregado, o time do técnico José Mourinho somou 8 a 1.

Com uma formação sem vários titulares, o Tottenham disputou um primeiro tempo em ritmo de treino. Sabedor que o adversário não inspirava grandes preocupações, os ingleses adotaram um estilo de jogo lento e bastante cadenciado. Com isso, os primeiros 45 minutos terminaram com uma tímida vantagem dos anfitriões, por 1 a 0, em um golaço de bicicleta de Dele Alli.

No segundo tempo, com a entrada de Bale e Lucas Moura, o time ganhou velocidade nos contra-ataques e contou também com a bela atuação de Dele Alli, autor de assistências para mais dois gols. Aos 5 minutos, o brasileiro Carlos Vinicius subiu com estilo para completar de cabeça um cruzamento vindo da esquerda.

Aos 28, em jogada rápida, com a zaga austríaca desguarnecida, Dele Alli lançou Bale, que bateu com enorme categoria e precisão para aumentar a vantagem inglesa. Aos 38, Carlos Vinícius deixou mais uma vez sua marca e definiu o placar.

A competição continental continua nesta quinta-feira, com mais 15 jogos, quando serão definidos os demais classificados para as oitavas de final.