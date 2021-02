Torcedores se aglomeram para apoiar o Palmeiras antes de viagem a Porto Alegre

Torcedores do Palmeiras caminham para o Allianz Parque - (Foto: Estadão)

Centenas de torcedores do Palmeiras se aglomeraram na porta da Academia de Futebol para apoiar o time antes do embarque para Porto Alegre, onde a equipe enfrenta o Grêmio neste domingo, às 21h, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Os palmeirenses fizeram festa com bandeiras e cantos de incentivo.

Os torcedores, comuns e também de torcidas organizadas, foram até o CT do Palmeiras no começo da tarde deste sábado para apoiar os jogadores. Houve festa com sinalizadores, bandeiras e canto de incentivo. O ônibus com a delegação deixou o local por volta das 13h30 rumo ao aeroporto, onde os atletas embarcaram para Porto Alegre.

No gramado, o técnico Abel Ferreira comandou pela manhã a última atividade antes da viagem. Os jogadores fizeram um treino tático e ensaiaram jogadas de olho na decisão da Copa do Brasil.

Em 1h30 de atividade, o treinador separou inicialmente o grupo em duas equipes para um coletivo, passou orientações e conversou individualmente com alguns jogadores. Na segunda parte do trabalho, a comissão focou no posicionamento das bolas paradas ofensivas e defensivas. Alguns atletas treinaram cobranças de falta.

O treinador português ainda tem algumas dúvidas na escalação. A principal delas é a presença de Gabriel Menino. O meio-campista se recuperou de entorse no tornozelo direito e deve estar em campo. Não se sabe se ele jogará mais avançado, pela direita, ou ao lado de Danilo ou Felipe Melo no meio de campo.

O Palmeiras vai em busca de seu quarto título da Copa do Brasil, da qual foi campeão em 1998, 2012 e 2015.