Torcedores acompanham embarque do Santos antes de jogo decisivo na Copa do Brasil

Dezenas de torcedores acompanharam nesta segunda-feira o embarque do time do Santos para Fortaleza, onde enfrentará o Ceará, na quarta, pela partida da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, houve empate sem gols na Vila Belmiro, na quarta passada.

Com gritos e cânticos de apoio, os torcedores carregavam faixas e bandeiras para mostrar força ao elenco, no aeroporto de Guarulhos. O time precisa da vitória na quarta para avançar às quartas de final.

Para tanto, o técnico Cuca terá ao menos um reforço na equipe. O lateral-direito Pará se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e deve ser opção para o duelo na Arena Castelão.

O duelo tem importância extra para o clube paulista por causa de suas dívidas. Competição com maior premiação do País, a Copa do Brasil pagará R$ 3,3 milhões a cada time que alcançar a fase de quartas de final.

Envolvido em dívidas, o Santos vem sofrendo com punições da Fifa nos últimos meses. O presidente em exercício, Orlando Rollo, chegou a criar uma "vaquinha" online para arrecadar recursos para pagar as dívidas com clubes estrangeiros.

Ao ser lançada, a "vaquinha" tinha por objetivo juntar R$ 500 mil. Mas já passou de R$ 1 milhão. E a nota meta é atingir R$ 2 milhões.