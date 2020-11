Tite confirma seleção com Richarlison de centroavante e Ederson como goleiro

Tite muda a escalação do Brasil para jogo contra a Venezuela - (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O técnico Tite, da seleção brasileira, confirmou nesta quinta-feira a escalação da equipe para o jogo contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A partida desta sexta-feira, no estádio do Morumbi, terá como principais novidades em relação aos últimos treinamentos as presenças do goleiro Ederson e do atacante Richarlison posicionado como centroavante em vez de ponta. A equipe realizou a última atividade antes da partida pela manhã na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), antes da viagem para São Paulo.

Em entrevista coletiva, o treinador comentou ter sido bem difícil o trabalho com o elenco nos últimos tempos. Desde a lista de convocação até agora foram seis baixas seja por lesão ou por contaminação com o novo coronavírus. Inclusive, ainda nesta quinta-feira o lateral-direito Gabriel Menino foi cortado após testar positivo para a doença. Porém, para Tite os problemas podem apresentar também alguns benefícios, como a chance para os substitutos.

"São desafios que todas as seleções têm enfrentado. Essa convocação teve um número maior do que realmente acontece, ou por lesão ou pelo problema da covid-19. Eu quero olhar esse lado real também. As oportunidades surgem", explicou o treinador. "Nós não queremos que problemas de lesões aconteçam, mas também fica uma outra oportunidade para um atleta de alto nível também vir e se apresentar", acrescentou.

O treinador confirmou que Ederson será o titular no gol. Apesar de Alisson estar recuperado de lesão e à disposição da equipe, Tite vai dar chance para o jogador do Manchester City. Com Neymar machucado, o ataque será por formado por Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison, que em vez de atuar como ponta, será escalado de centroavante titular.

A mudança tática é nova na seleção brasileira. Nos últimos jogos, Firmino foi quem atuou de centralizado. "A colocação em relação ao Richarlison é '9'. A do Firmino vai ser um jogador mais livre, mais arco do que flecha. Diferentemente do outro jogo, vai ser mais articulador. Eu não quero entrar em mais detalhes também. Em termos de estratégia, a gente procura preservar alguma informação", disse.

Com isso, o Brasil será escalado contra a Venezuela com: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz e Éverton Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison. Depois da partida desta sexta-feira, o time volta a campo na terça diante do Uruguai, em Montevidéu.

Para o jogo no Uruguai o treinador deve contar com o retorno de Neymar. O atacante do Paris Saint-Germain por enquanto tenta se recuperar de lesão na coxa esquerda.