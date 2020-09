Tio de zagueiro acusado por Neymar de racismo revela que sua família foi ameaçada

Manuel Sobéron, tio do zagueiro espanhol Álvaro González, acusado de racismo por Neymar, disse que a sua família sofreu ameaças após toda a confusão entre os jogadores. Segundo o parente do defensor, o número do celular de González foi vazado nas redes sociais. Ele não descartou a possibilidade de acionar a Justiça contra o brasileiro.

"Agora Neymar tenta minimizar, mas o estrago está feito. É um pouco hipócrita", disse Sobéron, em entrevista ao canal de TV espanhol Cuatro. "Ele o insultou constantemente durante o jogo. Disse que Álvaro ganhava quatro euros e ele 10 milhões de euros por ano", acrescentou.

Para reforçar que seu sobrinho não é racista, ele relembrou que "o melhor amigo de Álvaro no Espanyol era Caicedo, que é negro". Aliás, Soberón acredita o contrário: "Se vê desse ponto de vista, os racistas são eles", disse.

Segundo Neymar, o zagueiro espanhol teria sido racista ao chamá-lo de "macaco". Ao término da primeira etapa, o atacante do time parisiense alertou o quarto árbitro sobre as injúrias, mas nada foi feito. Ambos voltaram a se estranhar no segundo tempo. O brasileiro foi expulso por ter agredido González com um tapa na cabeça.

Agora os dois aguardam uma decisão do Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) da França. De acordo com a imprensa local, Neymar pode pegar até sete jogos de suspensão pela agressão. González, se acusado pelas injúrias raciais, pode ter um gancho de 10 partidas.