Futebol sul-mato-grossense de amputados disputa quadrangular em São Paulo

O Pantanal Esporte Clube participa, no sábado (28.11), de quadrangular de futebol de amputados, a 1ª Taça MAC&N Advogados Associados, em Guarulhos (SP), município da região metropolitana de São Paulo (SP). Apoiada pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), a equipe de Campo Grande embarca nesta sexta-feira (27.11), às 5 horas.

Além do time sul-mato-grossense, vinculado à Associação de Atividades de Valorização e Apoio ao Desporto Educacional e Adaptado de Mato Grosso do Sul (Ativa-MS), a competição reunirá mais três clubes paulistas: Associação Sorocaba Futebol de Amputados (ASFA), Sport Club Corinthians Paulista/Mogi das Cruzes e Associação Portuguesa de Desportos/Instituto Só Vida.

O sistema de disputa do quadrangular será o tradicional “todos contra todos”. Isto é, as quatro equipes se enfrentam entre si e quem somar mais pontos (três por vitória e um por empate) ao término dos confrontos ficará com o troféu de campeã. O Pantanal Esporte Clube começa encarando a Portuguesa/Só Vida, às 8h30 e vai para o segundo jogo logo na sequência, às 10h15, contra o Corinthians/Mogi. O time campo-grandense fecha a participação no torneio diante do Sorocaba, às 14h. Todos duelos citados estão no horário de Mato Grosso do Sul.

Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a equipe da Capital voltou a treinar há cerca de 40 dias, três vezes na semana. O técnico Juarez Loureiro espera representar bem o Estado. “Queremos destacar o futebol de amputados de Mato Grosso do Sul, como já fizemos em anos anteriores. Acredito que podemos brigar pelo título ou, no mínimo, alcançar uma segunda colocação”.

Segundo ele, o ataque é a principal “arma” do elenco para surpreender os adversários. “Nosso setor ofensivo chama bastante a atenção, tem velocidade e alto poder de finalização. Vamos jogar na força de vontade, garra e determinação, acima de tudo”. O Pantanal Esporte Clube vai a Guarulhos (SP) com plantel formado por 14 atletas e três membros da comissão técnica. Confira a lista:

Goleiros: Leonardo Borges e Saulo Costa

Zagueiros: Carlos Borges, Cleyton Gonsalves e Lauro Dias

Laterais: Antonio Neto (direito), Joel Faustino (esquerdo), José Luiz Cramomisch (direito) e Julio Cesar Montenegro (esquerdo).

Meias: Patrick Pisoni e Ruan Rossett

Atacantes: Emanuel de Oliveira, Julio Cesar Rodrigues e Roney Vasques

Comissão técnica: Juarez Loureiro (técnico), Leonir Santiago (preparador físico) e Diego Pisoni (treinador de goleiros)

