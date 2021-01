Thiago Monteiro mantém 'tabu' e derrota Thomaz Bellucci nos Estados Unidos

O brasileiro Thiago Monteiro precisou de 1h40 para derrotar o compatriota Thomaz Bellucci, nesta quinta-feira, na estreia do ATP 250 de Delray Beach, nos Estados Unidos, ao marcar 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Esta foi a quarta vez que os dois brasileiros se enfrentaram e o cearense mantém 100% de vitórias. Na próxima rodada, Monteiro, de 26 anos, 84º colocado no ranking da ATP, vai enfrentar o norte-americano John Isner (25º do mundo) e segundo cabeça de chave do torneio.

Bellucci, de 33 anos, não está na mesma forma que já o colocou em 21º na classificação mundial. Atualmente, o paulista é apenas o 281º classificado e só participou do torneio após várias desistências, além de herdar uma vaga na chave principal.

O duelo de canhotos começou com Monteiro conseguindo quebrar o saque de Bellucci no primeiro e quinto games, abrindo 5 a 1 no primeiro set. O segundo foi mais equilibrado com ambos os jogadores mantendo seus serviços com certa dificuldade, mas Monteiro obteve a quebra e a vitória no 12º game.