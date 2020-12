Thiago Mendes recebe suspensão por 3 jogos no Francês por entrada dura em Neymar

Momento em que Neymar sofre entrada violenta de Thiago Mendes - (Foto: Franck Fife/ AFP)

O Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP, na sigla em francês) anunciou na noite de quinta-feira que o volante brasileiro Thiago Mendes, do Lyon, recebeu uma suspensão de três jogos no Campeonato Francês devido à entrada forte em Neymar, durante a vitória por 1 a 0 do seu time contra o Paris Saint-Germain, no último domingo, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

O lance que originou a sanção ocorreu no último minuto da partida. Thiago Mendes deu uma tesoura em Neymar, que teve o seu pé esquerdo preso no gramado. O camisa 10 chorou e saiu de campo com muitas dores na maca, mas exames nos dias seguintes constataram que não houve fratura. Há chances dele já entrar em campo neste final de semana.

O volante do Lyon recebeu inicialmente o cartão amarelo. Mas o árbitro Benoit Bastien foi chamado para rever o lance no monitor de vídeo e, após consultar o VAR, rapidamente decidiu mudar a sua decisão e expulsou o atleta brasileiro.

A punição aplicada pelo Comitê Disciplinar da LFP inclui a suspensão automática, já cumprida na quarta-feira contra o Brest. O ex-jogador do São Paulo será desfalque por mais duas partidas, contra Nice e Nantes, e só voltará a campo em 2021. O brasileiro deve ficar à disposição no Lyon diante do Lens, no dia 6 de janeiro, pela 18.ª rodada do Campeonato Francês.

O técnico do Lyon, Rudi Garcia, denunciou que Thiago Mendes sofreu ameaças de morte nas redes sociais após a partida e minimizou o episódio. O brasileiro publicou um vídeo no qual pediu desculpas a Neymar.

O Lille lidera o Campeonato Francês com 32 pontos, seguido do Paris Saint-Germain, com 31, e do Lyon, que tem 30. Pela 15.ª rodada, Lille e PSG se enfrentam neste domingo, em Lille, e o Lyon visita o Nice no sábado.