Ter Stegen defende dois pênaltis e põe Barcelona na final da Supercopa da Espanha

Sem o astro Lionel Messi, o Barcelona precisou da disputa dos pênaltis diante da Real Sociedad para avançar à final da Supercopa da Espanha. Depois de empate por 1 a 1 no tempo normal e prorrogação, fez 3 a 2 nas penalidades após duas defesas de Ter Stegen.

O adversário na grande decisão pode ser o arquirrival Real Madrid, favorito nesta quinta-feira diante do Athletic de Bilbao no outro confronto semifinal.

De Jong, de cabeça, abriu o marcador após cruzamento do francês Griezmann, no Estádio El Arcanjel, em Córdoba. Na segunda etapa, entretanto, Oyarzabal igualou o placar. A virada só não saiu graças a grandes intervenções de Ter Stegen. O goleiro brilhou no jogo e nas penalidades.

Com duas defesas, o goleiro deixou a decisão da vaga para a última cobrança. Puig, então fora dos planos de Koeman, assumiu a cobrança e definiu o triunfo por 3 a 2. O jogador seria negociado na chegada do técnico Ronald Koeman. Mas pediu para seguir em Barcelona, confiante que podia ajudar a equipe. Deu o primeiro passo.

"Estou muito feliz por ter marcado o último pênalti. Eu me ofereci para cobrá-lo. Cobrei com muita convicção, você tem que acreditar em si mesmo. Não perco a vontade de estar na primeira equipe e vou lutar por isso", afirmou Puig após converter o seu pênalti.