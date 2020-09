Tampa Bay Lightning bate Dallas Stars, fecha série em 4 a 2 e é o campeão da NHL

Primeira das grandes ligas profissionais dos Estados Unidos que sofreram paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus a terminar, a NHL, o campeonato de hóquei no gelo, conheceu o seu campeão na noite de segunda-feira. Depois de 16 anos, o Tampa Bay Lightning chegou pela segunda vez na sua história a uma conquista da Stanley Cup com a vitória por 2 a 0 sobre o Dallas Stars para fechar a série final em 4 a 2.

No jogo 6 da grade decisão, o goleiro Andrei Vasilevskiy brilhou. Após a derrota na partida anterior, o time comandado pelo técnico Jon Cooper não queria desperdiçar mais uma chance de chegar ao título e começou pressionando. Aos 12 minutos do primeiro período, aproveitando o "powerplay" (um jogador a mais), Brayden Point abriu o placar para o Lightning, atingindo a marca de 14 gols na pós-temporada.

Aos Stars não restava outra alternativa senão se lançar ao ataque na busca do empate. Mas aos sete minutos do segundo período, em um contra-ataque, Blake Coleman disparou de primeira, sem chances para o goleiro do time do Texas, ampliando a vantagem para 2 a 0, para a festa de todos os torcedores em Tampa Bay.

Se em 2004 as estrelas foram Vincent Lecavalier, Dave Andreychuk e Martin St. Louis, 16 anos depois Victor Hedman, Andrei Vasilevskiy e Nikita Kucherov entrarão para a história da franquia da Flórida, que consegue conquistar pela segunda vez a Stanley Cup. A temporada foi única, devido à enorme crise causada pela pandemia, e talvez seja lembrada para sempre por isso. Mas nada tira o brilho da conquista do Lightning, que com muito mérito leva para casa a taça mais cobiçada e disputada dos esportes americanos.

Assim como a NBA e a WNBA, as ligas de basquete masculina e feminina, respectivamente, a NHL criou uma "bolha", como todos os protocolos de saúde para evitar a contaminação da covid-19, para a disputa dos playoffs da temporada 2019/2020. Ela foi criada em Edmonton, no Canadá, e os jogos foram disputados na Arena Rogers Place.