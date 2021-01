Surto de coronavírus adia duelo entre Tottenham e Aston Villa, pelo Inglês

A Premier League anunciou, nesta segunda-feira, o adiamento do jogo entre Tottenham e Aston Villa que estava previsto para esta quarta-feira pelo Campeonato Inglês. O motivo foram os 14 casos de coronavírus na equipe de Birmingham, dez deles diagnosticados entre os jogadores.

A entidade que dirige o futebol inglês afirmou que "não tinha outra opção" a não ser adiar o jogo, após o pedido da diretoria do Aston Villa. A nova data do jogo ainda não foi definida.

José Mourinho, técnico do Tottenham, havia revelado na semana passada seu desejo de que os jogos de sua equipe não fossem adiados, com receio de que uma maratona de paertidas fosse enfrentada pelo elenco no fim da temporada.

O Tottenham já teve o jogo com o Fulham, marcado para 30 de dezembro, adiado para 24 de abril, por causa também de casos de coronavírus no time adversário.

A Premier League vem endurecendo ainda mais o protocolo contra a covid-19 e os clubes são obrigados a testarem a delegação duas vezes por semana.

O Tottenham soma 29 pontos no Inglês, assim como Manchester City, Southampton e Everton, atrás de Liverpool, Manchester United (ambos com 33 cada) e Leicester (32). O Aston Villa é o oitavo, com 26.