Supercopa de Vôlei: Taubaté e Cruzeiro se preparam para o confronto de hoje no Guanandizão

As equipes masculinas de EMS Taubaté Funvic (SP) e Sada Cruzeiro (MG) desembarcaram em Campo Grande nesta quinta-feira (29) e realizaram o primeiro treino no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, palco da Supercopa de Voleibol 2020. O confronto único, valendo título, entre dois dos grandes clubes de vôlei do Brasil, será nesta sexta-feira (30), às 20h30 (horário de MS), reinaugurando o principal ginásio esportivo de Mato Grosso do Sul.

A capital sul-mato-grossense recepciona algumas das principais estrelas do vôlei brasileiro, incluindo campeões olímpicos. O Taubaté trouxe nomes como Bruninho, Rapha, Lucão, Maurício Souza, Maurício Borges e Thales. Já a equipe mineira tem em seu elenco Isac, Alan, Fernando Cachopa, Filipe e Facundo Conte.

As delegações vieram no mesmo voo e pousaram na Cidade Morena por volta das 10 horas da manhã. Após o desembarque, foram direcionadas ao hotel, onde todos os jogadores e membros da comissão técnica passaram por testagem para a Covid-19. Ninguém foi testado positivo.

O Sada Cruzeiro foi o primeiro time a fazer o reconhecimento do ginásio e a treinar, das 17h30 às 19h30. A agremiação paulista ocupou a quadra na sequência, permanecendo até 21h30. Ambas as equipes fazem o último treino nesta sexta-feira (30), pela manhã. A estrutura do ginásio (quadra, vestiários, banheiros) foi atestada pela diretoria da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), representada pelo diretor-executivo Radamés Lattari Filho e superintendente de competições de quadra, Renato D'Ávila.

A Supercopa é realizada pela CBV desde 2015, sempre no início da temporada nacional da modalidade, e coloca frente a frente os últimos campeões da Copa Brasil e da Superliga. O atual campeão é o EMS Taubaté Funvic, depois de bater o próprio Sada Cruzeiro em 2019, por 3 sets a 1. Já o clube celeste é tricampeão, maior vencedor do torneio e busca ampliar a hegemonia.

O evento esportivo na Capital será o primeiro com público no país, com autorização da CBV, após avaliar os protocolos rígidos de biossegurança apresentados pelo Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande. Ao todo, 600 pessoas estarão no ginásio, número correspondente a 10% da capacidade de público do complexo. Não há venda de ingressos. Convites foram distribuídos a autoridades, dirigentes esportivos e ex-atletas que fizeram parte da história do Guanandizão.

“É um marco para Campo Grande e Mato Grosso do Sul reinaugurar o Guanandizão em alto nível, recebendo estrelas do vôlei nacional em um duelo decisivo, que já vale o título, ainda mais com o público presente, prestigiando”, comenta o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda. A partida entre EMS Taubaté Funvic e Sada Cruzeiro, às 20h30 (horário de MS), terá transmissão televisiva do SporTV 2, canal por assinatura do Grupo Globo.

Problema resolvido

A forte chuva ocorrido nesta quinta-feira causou um problema em uma parte da cobertura do Guanandizão. Em reunião com engenheiros da empresa responsável pela execução do projeto de reforma e adequação, constatou-se que houve falha pontual em uma das calhas de captação e escoamento da água. Apenas uma pequena parte da arquibancada foi afetada, o que já foi resolvido, não comprometendo o restante dos assentos do complexo esportivo.

Ainda nesta quinta-feira equipe técnica da empresa realizou manutenção nesta parte do telhado e trocou os materiais que apresentaram defeito, garantindo a drenagem correta da água pluvial.

A solenidade de reinauguração do Guanandizão, que aconteceria na parte externa do ginásio, também na manhã desta quinta-feira, foi cancelada em razão da chuva torrencial que caiu sobre a Capital sul-mato-grossense. A escolha da cerimônia ao ar livre deu-se para se adequar aos protocolos de biossegurança do evento, aplicando-se assim o distanciamento social entre os participantes e diminuindo o risco de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19).