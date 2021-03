Stefani e Carter batem ex-número 1 do mundo e vão às quartas no WTA 1000 de Dubai

A brasileira Luisa Stefani e a americana Hayley Carter, quinta melhor dupla da temporada 2021, emplacou nesta quarta-feira mais uma vitória no WTA 1000 de Dubai, disputado em quadras rápidas nos Emirados Árabes Unidos. Ela e a parceira eliminaram a dupla da indiana Sania Mirza e a eslovena Andreja Klepac com um duplo 6/3, em 1 hora 1 minuto. Mirza já foi número 1 do mundo na modalidade e soma 42 títulos na carreira.

Nesta quinta-feira, no último jogo da quadra 1, Stefani e Carter encaram a dupla das americanas Bethanie Mattek, outra ex-número 1 do mundo, e Jessica Pegula, semifinalista de simples da edição deste ano do Aberto da Austrália. As tenistas dos Estados Unidos eliminaram de virada as campeãs de duplas do Aberto da Austrália, a belga Elise Mertens e a belarussa Aryna Sabalenka, melhor da atualidade no ranking, por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 7/6 (7/2) e 10 a 6 no match tie-break.

"Ótima vitória hoje (quarta-feira), muito feliz com o jeito que jogamos. Partida dura, mas estávamos com um plano de jogo bem claro. Executamos da maneira que desenhamos. Amanhã (quinta) mais uma pedreira. Já enfrentei elas, mas a Hayley ainda não jogou contra a dupla. Mesmo assim, estamos motivadas e animadas para melhorar e ajustar os detalhes para buscar a vitória. Vamos que vamos amanhã", analisou a brasileira.

Na chave de simples, o tão esperado duelo entre Garbiñe Muguruza e Iga Swiatek. pelas oitavas de final, teve a espanhola fazendo uma grande apresentação e marcando a sua 15.ª vitória em 19 jogos na temporada. Muguruza, ex-líder do ranking e atual 16.ª colocada, levou a melhor com parciais de 6/0 e 6/4. O resultado ainda acabou com a invencibilidade de seis jogos da polonesa, número 15 do mundo e vinda de título em Adelaide, na Austrália.

A adversária de Muguruza nas quartas será a Sabalenka, número 8 do mundo, que mais cedo havia vencido a estoniana Anett Kontaveit por 6/3 e 6/2. O histórico entre as duas está empatado por 1 a 1, sendo que a espanhola venceu a rival na semana passada, na campanha para o vice-campeonato do WTA 500 de Doha, no Catar.

Uma das surpresas no Aberto da Austrália, onde foi até as quartas de final, a americana Jessica Pegula voltou a provar que vive grande fase no circuito. Nesta quarta-feira, derrotou a checa Karolina Pliskova, superando a cabeça de chave número 2 em sets diretos - parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 52 minutos.

A próxima adversária da tenista de 27 anos e atual 36 do mundo será Mertens, outra que não encarou grandes sustos para avançar. Décima favorita, derrotou a francesa Caroline Garcia em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/2. Será a segunda vez que Pegula enfrentará a número 18 do mundo, que levou a melhor no único duelo anterior entre elas.