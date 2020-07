'Sou como Benjamin Button; sempre jovem, nunca velho', diz Ibra após fazer 2 gols

Desde que retornou ao Milan no começo deste ano, Ibrahimovic tem se destacado, mesmo com a paralisação do futebol por três meses por conta da pandemia do novo coronavírus. - ( Foto: Luca Zennaro/EFE)

Depois de entrar na história do futebol italiano ao se tornar o primeiro jogador a marcar 50 gols por cada um dos dois clubes de Milão - Internazionale e Milan -, o sueco Zlatan Ibrahimovic voltou a falar que sua idade não o impede de ter sucesso em campo. Aos 38 anos - fará 39 em outubro -, o centroavante marcou dois gols na vitória do Milan sobre a Sampdoria por 4 a 1, em Gênova, na quarta-feira, pelo Campeonato Italiano, e se comparou a um personagem de filme.

"As pessoas dizem que eu estou velho, mas estou apenas aquecendo. Sou como o Benjamin Button, a diferença é que sempre fui jovem, nunca velho", disse Ibrahimovic em entrevista à Milan TV, se referindo ao personagem principal do romance "Curioso caso de Benjamin Button", do escritor americano Francis Scott Fitzgerald, adaptado para cinema em 2008. Na obra, o protagonista nasce como um idoso e vai rejuvenescendo ao longo dos anos.

A comparação com Benjamin Button não é inédita para Ibrahimovic. Ele a fez há três anos, quando estava no Manchester United, e depois ao chegar no Los Angeles Galaxy, onde se destacou com belos gols na MLS (Major League Soccer), nos Estados Unidos.

"É sempre positivo, sempre bom marcar. Mas eu não sabia que era o gol mais veloz (pelo Milan). Espero que pode continuar assim, com força para marcar. Porque no final do jogo eu fico cansado, né? Porque dizem que estou ficando velho. Mas eu estou me aquecendo", repetiu o sueco, que com seus dois gols contra a Sampdoria chegou à marca de 51 pelo Milan. Em 760 jogos por clubes na sua carreira, já anotou 466 gols. E soma ainda 62 tentos em 116 partidas pela seleção da Suécia.

Desde que retornou ao Milan no começo deste ano, Ibrahimovic tem se destacado, mesmo com a paralisação do futebol por três meses por conta da pandemia do novo coronavírus. O atacante chegou aos nove gols em 19 jogos em 2020. É o vice-artilheiro do time de Milão no Campeonato Italiano, atrás apenas de Rebic, que tem 11. E ainda ajudou com quatro assistências.

"(Ele) Está melhorando sempre mais. Há intenções e a possibilidade de avançar, mas sobre a situação econômica posso falar pouco (para o Milan renovar contrato com Ibrahimovic). Ele me disse que está feliz, que se encontra bem e demonstra a cada dia", declarou o treinador Stefano Pioli.

O Milan é o sexto colocado do Campeonato Italiano, com 63 pontos, e está invicto há 12 jogos. O último compromisso na temporada será contra o Cagliari, neste sábado, no estádio San Siro, em Milão.