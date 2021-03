Soteldo ganha homenagem do Santos com participação de Pelé pelo 100º jogo

No Santos, para os jogadores que atingem a marca centenária de partidas disputadas pelo clube, já se tornou tradição receber uma placa e uma camisa com o número 100 autografada por Pelé. Não foi diferente para Soteldo, mas o palco da homenagem foi especial para o atacante.

Nesta segunda-feira, o reconhecimento a ele foi realizado no país onde nasceu, a Venezuela. É lá onde o Santos está para enfrentar o Deportivo Lara, na terça, às 19h15 (horário de Brasília), no duelo de volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores.

Soteldo atingiu a marca no último sábado, quando participou da vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Ituano, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Ele está no clube desde 2019, quando chegou do Huachipato. Já marcou 19 gols e foi um dos destaques do time vice-campeão da Libertadores de 2020. Seu contrato é válido até o fim de 2023.

Nesta segunda, se emocionou ao receber a homenagem no seu país e ainda com a participação de Pelé, de quem veste a camisa 10. Ele ganhou a placa e a camisa das mãos do técnico Ariel Holan e do gerente de futebol Jorge Andrade.

"É um grande privilégio completar essa marca e ainda receber essa homenagem em meu país. São poucos que conseguem esse feito em um time tão grande como é o Santos FC, com uma história linda. Estou desfrutando demais desse momento que sonhei desde criança. E também já é o segundo autógrafo que ganho do Pelé. É um presente especial demais. Muito obrigado, Rei. Agora é seguir fazendo mais jogos e buscando novas marcas para fazer história com essa camisa", disse.

O 101.º jogo de Soteldo pelo Santos será nesta terça. O time, após vencer na Vila Belmiro por 2 a 1, precisa de um empate com o Deportivo Lara no Estádio Olímpico de Caracas para avançar à terceira fase preliminar da Libertadores. E o atacante aposta na evolução da equipe sob o comando de Ariel Holan.

"Temos que jogar como sempre jogamos para avançar na competição. Lá na Vila foi um jogo difícil porque eles se postaram um pouco atrás. Precisamos manter a tranquilidade. Naquela ocasião era somente o segundo jogo do Ariel com a gente. Aos poucos estamos crescendo no comando dele e vamos estar melhores na partida de amanhã", concluiu Soteldo.