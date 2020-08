Sorteio define que Benfica pegará PAOK na 3ª fase preliminar da Liga dos Campeões

Pizzi lamenta chance perdida - (Foto: AP Photo/Armando Franca)

Duas vezes vencedor da principal competições de clubes da Europa, o Benfica vai enfrentar o PAOK, na Grécia, pela terceira fase preliminar da Liga dos Campeões, o que ficou determinado através de um sorteio realizado pela Uefa nesta segunda-feira.

O Estádio da Luz, do Benfica, em Lisboa acolheu recentemente a última final da Liga dos Campeões, mas não será utilizado nesta etapa do torneio. Afinal, a Uefa ordenou que os confrontos sejam realizados em jogo único, em função do apertado calendário, que atrasou a conclusão da última temporada. E o duelo do time de Jorge Jesus e Everton Cebolinha será disputado na Grécia.

Os confrontos vão ser disputados nos dias 15 e 16 de setembro. E, entre os outros, o Dínamo de Kiev receberá o AZ Alkmaar, enquanto o Estrela Vermelha de Belgrado visitará o Omonia, do Chipre. O time de Belgrado busca se classificar pela terceira temporada consecutiva para a fase de grupos partindo das etapas preliminares.

O campeão húngaro Ferencvaros receberá o Dínamo Zagreb. Porém, o governo do seu país anunciou na semana passada que estava fechando as fronteiras para não residentes a partir de 1º de setembro com a justificativa de evitar a propagação do coronavírus.

A Uefa realizou o sorteio nesta segunda-feira, embora dois clubes tenham a acionado na Corte Arbitral do Esporte contra a remoção em fases anteriores. Foram os casos de Slovan Bratislava, da Eslováquia, e Drita, do Kosovo, que foram proibidos de atuar pelas autoridades das Ilhas Faroe e da Suíça, respectivamente, depois de atletas testarem positivo para o coronavírus nos exames pré-jogo. Veredictos sobre esses casos devem ser apresentados nesta semana.

Os oito times que avançarem nos confrontos definidos nesta segunda vão se juntar a Red Bull Salzburg, Olympiacos, Slavia Praga e Krasnodar nos playoffs da Liga dos Campeões. Essas séries terão seus duelos sorteados nesta terça-feira, sendo disputados com duelos de ida e volta. Já os grupos vão ser conhecidos em 1º de outubro.

Todos os jogos da terceira fase preliminar vão ser disputados sem a presença de público nos estádios. Confira os duelos:

Caminho dos não campeões:

PAOK (Grécia) x Benfica (Portugal)

Dínamo de Kiev (Ucrânia) x AZ Alkmaar (Holanda)

Gent (Bélgica) x Rapid Viena (Áustria)

Caminho dos campeões:

Ferencvaros (Hungria) x Dinamo Zagreb (Croácia)

Qarabag (Azerbaijão) x Molde (Noruega)

Omonia (Chipre) x Estrela Vermelha (Sérvia)

Midtjylland (Dinamarca) x Young Boys (Suíça)

Maccabi Tel-Aviv (Israel) x Dinamo Brest (Bielo-Rússia)