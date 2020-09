Sob pressão, Jefferson Paulino nega que elenco do Guarani esteja rachado

Jefferson Paulino disse que todo mundo se respeita dentro do grupo - (Foto: David Oliveira/ Guarani)

Em situação difícil na temporada, o Guarani está unido em torno do objetivo de reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi o que disse o goleiro Jefferson Paulino, nesta segunda-feira, ao negar rumores sobre um possível racha no elenco da equipe de Campinas nos últimos dias.

Experiente, o goleiro não entrou em maiores detalhes, mas negou que o elenco bugrino esteja dividido. De acordo com Jefferson Paulino, todo mundo se respeita dentro do grupo e estão todos preocupados em tirar o clube dessa situação delicada.

"Nosso grupo é muito respeitoso uns com os outros. Esse tipo de coisa nunca aconteceu no nosso vestiário. Estão tentando colocar coisa que nunca aconteceu. Sabemos da verdade do nosso dia a dia e estamos preocupados apenas em trabalhar", disse o goleiro.

Com duas vitórias, dois empates e seis derrotas, o Guarani abre a zona de rebaixamento da Série B, mas tem dois jogos a mais que o Sampaio Corrêa e um a mais que o CSA, ambos com sete pontos.

No próximo sábado, às 11 horas, o Guarani vai até Florianópolis (SC) enfrentar o Figueirense. O volante Deivid está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o técnico Ricardo Catalá aguarda algumas liberações.

O zagueiro Bruno Silva, o volante Igor Henrique, os meias Arthur Rezende, Lucas Crispim e Giovanny, além do artilheiro Júnior Todinho, são alguns jogadores que estão no departamento médico.