Sevilla vence Barcelona em casa e abre boa vantagem na semifinal da Copa do Rei

O Sevilla está em ótimas condições nas semifinais da Copa do Rei. Nesta quarta-feira, marcou um gol em cada tempo e derrotou o Barcelona por 2 a 0, no jogo de ida da série, disputado no Ramón Sánchez Pizjuán. Assim, pode perder o duelo de volta por um gol de diferença, no Camp Nou, em 3 de março, para avançar à decisão.

O Barcelona chegou às semifinais após eliminar Cornellà, Rayo Vallecano e Granada, enquanto o Sevilla superou Leganés, Valencia e Almería sem levar gols, marca que ampliou no duelo com o time catalão. E colocou os brasileiros Diego Carlos e Fernando como titulares nesta quarta-feira.

Quando a bola rolou, os times fizeram um primeiro tempo equilibrado. O Barcelona até teve as primeiras chances, com Messi e Griezmann, mas logo o Sevilla entrou no jogo. E abriu o placar com um golaço. Aos 24 minutos, Koundé arrancou pela direita, ganhou disputa com Umtiti, entrou na área e chutou cruzado para fazer 1 a 0. E só não ampliou antes do intervalo porque Ter Stagen fez difícil defesa em bomba de Escudero.

Em desvantagem, o Barcelona se lançou ao ataque no começo da etapa final, com o Sevilla se fechando bem na defesa. Messi parou em Bono aos 9, Dembelé quase marcou um gol olímpico aos 11 e o atacante argentino desperdiçou outra oportunidade, em finalização de trivela, aos 25.

Aos poucos, o Sevilla conseguiu sair do sufoco. E marcou pela segunda vez aos 39. No lance, Rakitic, ex-Barcelona, foi lançado, avançou livre e de dentro da área chutou no canto alto direito: 2 a 0. No fim, Bono ainda evitou o gol de Messi, em cobrança de falta, deixando o seu time em ótima condição para ir à decisão da Copa do Rei.

A outra semifinal será entre Athletic Bilbao e Levante, com o duelo de ida marcado para quinta-feira no San Mamés.