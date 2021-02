Sergio Ramos passa por cirurgia no joelho e desfalca Real Madrid por 6 semanas

Zagueiro e capitão Sergio Ramos - ( Foto: Estadão )

O Real Madrid comunicou que o zagueiro e capitão Sergio Ramos passou neste sábado por cirurgia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão no menisco interno. O clube madrilenho não estipula um prazo de retorno, mas, segundo a imprensa espanhola, a tendência é de que o jogador fique fora por ao menos um mês e meio.

"Nosso capitão Sergio Ramos foi operado hoje com sucesso devido a uma lesão no menisco interno do joelho esquerdo", informou o Real Madrid em comunicado divulgado em seu site. A cirurgia foi realizada pelo médico Manuel Leyes, sob a supervisão dos serviços médicos da equipe. O atleta iniciará o processo de recuperação nos próximos dias.

Se a previsão de seis semanas fora for confirmada, Sergio Ramos deve perder ao menos nove partidas, sendo sete pelo Campeonato Espanhol e os dois confrontos diante da Atalanta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Aos 34 anos, Sergio Ramos não entra em campo desde 14 de janeiro, quando jogou com infiltrações pela semifinal da Supercopa da Espanha. Na ocasião, o time merengue perdeu por 2 a 1 para o Athletic Bilbao e foi eliminado.

Desde então, o capitão da equipe vinha realizado um trabalho individual que não diminuiu as dores no joelho. Dessa maneira, ele e o clube optaram pela cirurgia. Seu contrato com o Real Madrid termina em junho e há incertezas sobre a renovação.

O técnico Zinedine Zidane já não pode contar com Hazard, Rodrygo, Valverde, Lucas Vázquez e Carvajal, todos lesionados. A equipe passa por um momento ruim na temporada, visto que foi eliminado precocemente da Copa do Rei ao perder para o modesto Alcoyano, da terceira divisão nacional, e não consegue alcançar o líder Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol.