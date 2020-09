Serena Williams avança em Roland Garros com direito a pneu; vice-campeã dá adeus

A norte-americana Serena Williams sofreu um pouco no início, depois impôs seu jogo forte e venceu o confronto com a compatriota Kristie Ahn com direito a 'pneu' na estreia em Roland Garros. A surpresa da rodada inaugural foi a queda de Marketa Vondrousova, finalista do ano passado, eliminada com facilidade por Iga Swiatek.

Aos 39 anos, e buscando seu 24° título de Gran Slam, Serena sofreu mais que o esperado no primeiro set diante de Ahn na quadra Phillipe Chatrier. Foram 70 minutos para fechar a parcial em 7/6 (7/2) no tiebreak.

As duas já vinham de encontro numa primeira rodada de Grand Slam, também vencido por Serena, no US Open, na qual fez 7/5 e 6/3. Desta vez, após o aperto inicial, Serena arrasou o segundo set.

Foram necessários somente 31 minutos para eliminar a compatriota com um 6/0 e seguir firme na tentativa de igualar o recorde da australiana Margaret Court, que ergueu 24 troféus de Grand Slam na carreira.

Na segunda rodada, Serena encara outra adversária que já havia jogado contra no US Open. A búlgara Tsvetana Pironkova deu trabalho, mas acabou perdendo por 2 a 1, de virada.

A decepção ficou por conta da eliminação de Marketa Vondrousova. A vice-campeã de 2019 não impôs resistência à polonesa Iga Swiatek, levando 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/2.