Serena vence na estreia e bate recorde no US Open; Muguruza e Azarenka avançam

Serena Williams venceu, bateu recorde e voltou a fazer história nesta terça-feira. A ex-número 1 do mundo estreou no US Open derrotando com tranquilidade a também americana Kristie Ahn por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Com o resultado, ela avançou à segunda rodada e se tornou a recordista de vitórias no Grand Slam americano.

A tenista de 38 anos soma agora 102 triunfos na competição, superando as 101 da compatriota Chris Evert. Terceira cabeça de chave, Serena é dona de seis títulos do US Open e busca alcançar a marca de 24 títulos de Grand Slam em Nova York para igualar o recorde da australiana Margareth Court.

Atual número oito do mundo, Serena vai enfrentar na sequência a russa Margarita Gasparyan, que avançou na chave ao superar a porto-riquenha Monica Puig, campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016, por 6/3, 6/7 (0/7) e 6/0.

Na terceira rodada, Serena poderá fazer um duelo local, e de gerações, com Sloane Stephens. Para tanto, ambas precisam vencer seus próximos jogos. Nesta terça, a 26ª cabeça de chave superou a romena Mihaela Buzarnescu por duplo 6/3. Agora terá pela frente a bielo-russa Olga Govortsova, algoz da local Asia Muhammad por 6/1 e 6/2.

Outra americana a vencer na estreia foi Sofia Kenin, campeã do Aberto da Austrália, em janeiro. A segunda cabeça de chave arrasou a belga Yanina Wickmayer por duplo 6/2. Na sequência, ela vai duelar com a canadense Leylah Annie Fernandez, que despachou a veterana russa Vera Zvonareva por 6/4 e 7/5.

Dona de dois títulos de Grand Slam, a espanhola Garbiñe Muguruza estreou derrotando a japonesa Nao Hibino por duplo 6/4. Na segunda rodada, ela vai encarar a búlgara Tsvetana Pironkova.

Outra campeã de Grand Slam a avançar na estreia foi Victoria Azarenka. No embalo do título do Torneio de Cincinnati, no sábado, a bielo-russa bateu a austríaca Barbara Haas por 6/1 e 6/2. Ela fará um clássico da Bielo-Rússia na segunda rodada contra Aryna Sabalenka, quinta cabeça de chave, que eliminou na estreia a francesa Oceane Dodin por 7/6 (7/1) e 6/4.

Já a veterana Venus Williams caiu de forma precoce em Nova York. A tenista de 40 anos foi derrotada pela checa Karolina Muchova (20ª pré-classificada) por 6/3 e 7/5.

Outras cabeças de chave a vencer na estreia foram as locais Madison Keys (7ª) e Amanda Anisimova (22ª), a britânica Johanna Konta (9ª), a belga Elise Mertens (16ª) e a tunisiana Ons Jabeur (27ª).