Sem Neymar, Paris Saint-Germain vence o Lorient com facilidade e vira vice-líder

Mesmo sem Neymar, machucado, o Paris Saint-Germain não encontrou dificuldade para derrotar o Lorient por 2 a 0 nesta quarta-feira, pela 15.ª rodada do Campeonato Francês. Mbappé e Kean asseguraram a vitória em casa do time parisiense, que assumiu a segunda posição, colado no líder Lille.

O Lille tem 32 pontos e permaneceu na ponta depois de ter vencido o lanterna Dijon por 2 a 0, fora de casa, também nesta quarta, que teve rodada cheia da liga francesa. O PSG agora tem 31 e aparece na segunda posição. O Lorient é o 18.º colocado, com 11 pontos.

O terceiro colocado é o Lyon, que soma 30 pontos e deixou a vice-liderança após o empate por 2 a 2 com o Brest (10.º). Fechando o G4, com 27, aparece o Olympique de Marselha, que foi derrotado por 2 a 1 pelo Rennes, agora sexto colocado, com 25, um a menos que o Montpellier, outro time bem colocado que saiu de campo derrotado na rodada. O revés foi para o Metz (12.º), por 2 a 0.

O PSG dominou a partida, chegou a ter quase 80% de posse de bola, finalizou 19 vezes contra sete do Lorient e despachou o adversário com facilidade, não, porém, sem levar sustos. Mas Sergio Rico, que substituiu o poupado Keylor Navas, deu conta do recado nas três vezes em que foi exigido no primeiro tempo.

Na segunda etapa, a equipe de Thomas Tuchel voltou melhor e balançou as redes duas vezes em 10 minutos. Mbappé foi puxado dentro da área por Gravillon e o árbitro assinalou a penalidade e expulsou o defensor. O atacante converteu e abriu o placar aos seis minutos. Aos 16, Rafinha deu bela assistência para Kean finalizar cruzado e definir o triunfo em Paris.

Neymar está em tratamento de entorse no tornozelo esquerdo e, de casa, publicou um registro da torcida por seus companheiros durante a partida. A previsão é que o camisa 10 volte a jogar em três semanas. Na próxima rodada, o PSG faz o confronto direto pela primeira colocação contra o Lille, fora de casa, domingo, às 17 horas (de Brasília).

Nos outros confrontos da rodada, o Strasbourg superou o Angers por 2 a 0, mesmo placar do triunfo do Nice sobre o penúltimo colocado Nîmes, o Reims fez 3 a 2 no Nantes, o Saint-Étienne ganhou do Bordeaux por 2 a 1 e o Monaco sofreu a terceira derrota seguida ao levar 3 a 0 do Lens.