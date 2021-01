Sem Neymar, Paris Saint-Germain ganha e se aproxima do líder Lyon no Francês

Foto: Divulgação

No primeiro jogo do técnico argentino Mauricio Pochettino no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, o Paris Saint-Germain confirmou o favoritismo e derrotou o Brest por 3 a 0, pela 19.ª rodada do Campeonato Francês. Ainda sem Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo, Moises Kean, no primeiro tempo, e os argentinos Mauro Icardi e Sarabia, ambos no segundo, marcaram os gols.

Agora com 39 pontos, o Paris Saint-Germain segue na segunda colocação empatado com o Lille, que jogou fora de casa contra o Nîmes e cenceu por 1 a 0 - gol de Burak Yilmaz. Os dois times conseguiram diminuir a diferença para o líder Lyon para apenas um ponto. Também como visitante, a equipe de Lyon ficou no empate por 2 a 2 com o Rennes.

Em uma fria noite de Paris - a sensação térmica chegou a menos 3 graus -, Pochettino conquistou a sua primeira vitória em dois jogos no comando do Paris Saint-Germain. Ainda com muitos desfalques, o técnico não teve muitas alternativas para usar durante o jogo. No entanto, não teve muito com o que se preocupar.

Do lado do Brest, o meia-atacante Faivre foi o único a ameaçar, mas o goleiro costarriquenho Keylor Navas apareceu bem. O Paris Saint-Germain não precisou de uma boa atuação para construir seu placar. No primeiro tempo levou perigo apenas nas bolas paradas - e foi assim que nasceu o gol de Moisés Kean. Na segunda etapa, marcou seus gols usando os espaços deixados por um adversário que se lançava ao ataque sem organização. Contou com o talento de Mbappé e as finalizações precisas de Icardi e Sarabia.

O sábado foi de rodada completa para fechar o primeiro turno do Campeonato Francês, apesar do Olympique de Marselha ainda ter dois jogos a menos - contra Lens e Nice. O Monaco, em quarto lugar, venceu mais uma ao fazer 3 a 0 no Angers, em Montecarlo.

Os outros resultados deste sábado foram: Bordeaux 2 x 1 Lorient, Dijon 0 x 0 Olympique de Marselha, Lens 0 x 1 Strasbourg, Metz 1 x 1 Nice, Montpellier 1 x 1 Nantes e Reims 3 x 1 Saint-Étienne.