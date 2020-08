Sem Marquez, Quartararo fez o melhor tempo dos treinos livres na República Checa

Sem a presença do espanhol Marc Marquez, que se recupera de uma segunda cirurgia no braço direito, a que foi submetido na segunda-feira, o francês Fabio Quartararo (Yamaha YZR M1) obteve o melhor tempo nas duas sessões de treinos livres - Foto: Reprodução

Sem a presença do espanhol Marc Marquez, que se recupera de uma segunda cirurgia no braço direito, a que foi submetido na segunda-feira, o francês Fabio Quartararo (Yamaha YZR M1) obteve o melhor tempo nas duas sessões de treinos livres para a etapa da República Checa de MotoGP, nesta sexta-feira, ao completar a melhor volta em 1min56s502, no circuito de Brno.

"Eu me senti bem com a moto. O único problema foi a resistência dos pneus, mas já detectamos o que temos de fazer e teremos um rendimento melhor no sábado e na prova de domingo", disse o atual líder do campeonato, com 75 pontos, contra 58 do espanhol Maverick Viñales e 55 do italiano Andrea Dovizioso.

Apesar da satisfação pelo rendimento de sua Yamaha, a vantagem de Quartararo foi bastante pequena, diante do italiano Franco Morbidelli, segundo colocado, apenas 0s007 atrás (1min56s509). O terceiro mais rápido foi o português Miguel de Oliveira, da KTM, com 1min56s550.

"Nós todos sabemos que a pista vai mudar muito até domingo e as Ducatti são muito fortes na reta, enquanto nós precisamos buscar as ultrapassagens nas curvas, onde é perigoso escorregar", afirmou Quartararo, de apenas 21 anos.

O veterano italiano Valentino Rossi testou pneus de sua Yamaha para a prova de domingo e registrou apenas o 12º tempo, com 1min57s290.

O acontecimento triste do dia foi a queda do italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20) na primeira sessão de treinos. O piloto precisou ser levado ao Hospital

Universitário de Brno, onde foi diagnosticado com uma fratura na tíbia da perna direita na altura do joelho, que afetou os ligamentos.

Bagnaia terá que retornar para a Itália, onde será operado, ficando de fora das duas próximas provas na Áustria.