Sem lesões, Gabriel e Arrascaeta treinam normalmente e não preocupam para 'final'

Após a vitória contra o Corinthians no último domingo, Gabriel e Arrascaeta chegaram a preocupar o Flamengo para a sequência final do Campeonato Brasileiro. No entanto, na reapresentação na última terça-feira, o clube informou que a dupla não precisou realizar exames médicos. Nesta quarta, nas atividades no CT Ninho do Urubu, o atacante e o meia uruguaio apareceram treinando normalmente.

Através das redes sociais oficiais, o Flamengo publicou um vídeo para mostrar uma parte da preparação para a partida contra o Internacional, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Nas imagens, Arrascaeta aparece treinando com os companheiros e não preocupa para a "final" contra o time gaúcho. Além do uruguaio, Gabriel também aparece junto ao restante do elenco.

Com Arrascaeta e Gabriel à disposição, o Flamengo terá o elenco completo para o duelo decisivo. As únicas duas baixas são o volante Thiago Maia e o goleiro Diego Alves, que ainda se recuperam de lesão e já desfalcam o time há algumas rodadas.

Em clima de final, o Flamengo precisa do empate ou da vitória para adiar a decisão para a 38.ª e última rodada, quando enfrenta o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista. Isso porque, em caso de vitória do Internacional, o título será do clube gaúcho.

A expectativa é de que o técnico Rogério Ceni repita diante do Internacional a escalação da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians: Hugo; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

Um dos principais nomes do Flamengo, Willian Arão demonstrou tranquilidade para o jogo. "Estou tranquilo para o jogo contra o Inter. Eu jogo no Flamengo, estou habituado a grandes jogos, grandes decisões, pressões constantes. Eu me sinto honrado de participar de um jogo desse. Espero que ninguém se machuque para que os times estejam completos e seja um grande espetáculo para os jogadores e para quem assiste. E que a gente vença", disse em entrevista ao canal de TV a cabo TNT Sports.