Sem lesão, Gabigol e Arrascaeta não preocupam Flamengo para jogo com o Inter

A reapresentação do Flamengo após o jogo com o Corinthians trouxe alívio para a equipe visando o decisivo duelo com o Internacional, domingo, no Maracanã, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Sem lesões, Gabriel e Arrascaeta não serão problema para o confronto.

O clube explicou que a avaliação inicial demonstrou que eles nem vão precisar passar por exames. "Os atletas Gabriel Barbosa e Arrascaeta foram reavaliados e iniciaram os trabalhos regenerativos normalmente. Não será necessário realizar exames", publicou o Flamengo em seu perfil no Twitter.

Gabigol havia sido substituído durante o triunfo sobre o Corinthians com uma entorse no joelho esquerdo. Já Arrascaeta tinha deixado a partida com dores no tornozelo direito. Ambos, porém, fizeram trabalhos regenerativos nesta terça, após a folga na segunda-feira.

Assim, o Flamengo terá praticamente o elenco completo diante do Internacional. As exceções são o volante Thiago Maia, em recuperação de cirurgia no joelho, e o goleiro Diego Alves, com lesão muscular na coxa.

Rogério Ceni deve escalar o Flamengo diante do Inter com a mesma formação que superou o Corinthians no último domingo: Hugo; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão com 68 pontos, a um do Inter, que será campeão em caso de vitória no Maracanã. Mas se o time carioca ganhar, chegará à rodada final em primeiro lugar.