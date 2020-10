Sem concorrente, Sérgio Santos Rodrigues é reeleito presidente do Cruzeiro

Após ser escolhido presidente, Rodrigues foi confirmado para um mandato inteiro - (Foto: Cruzeiro/Divulgação)

Sérgio Santos Rodrigues foi reeleito nesta quarta-feira e será o presidente do Cruzeiro nós próximos três anos. Apenas a Chapa do atual dirigente se inscreveu para as eleições do clube, que passa por enorme crise financeira e também no campo.

Após ser escolhido presidente para um mandato temporário em maio deste ano, agora Sérgio Santos Rodrigues foi confirmado para um mandato inteiro no qual tentará reerguer o clube no cenário nacional.

O dirigente tem larga experiência e conhecimento no Cruzeiro, no qual já trabalhou como assessor jurídico da presidência, superintendente de gestão estratégica, superintendente de negócios internacionais e superintendente de futebol.

Mesmo com apenas a Chapa "Um Novo Cruzeiro" inscrita, a eleição ocorreu normalmente no Ginásio do Barro Preto, em Belo Horizonte, confirmando o advogado na presidência cruzeirense entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023.

Além do presidente, foram confirmados Lidson Potsch Magalhães e Biagio Teodoro Peluso como primeiro e segundo vice-presidentes, respectivamente. Os vencedores receberam 190 dos 205 votos contabilizados.