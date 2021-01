Sem Bruno Henrique, Rogério Ceni tem dúvida entre Vitinho e Michael no Flamengo

Rogério Ceni orienta seus jogadores na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras - (Foto: Alexandre Vidal/ CR Flamengo)

O Flamengo encerrou a preparação para a visita ao Athletico-PR, neste domingo, pelo Brasileirão, com uma dúvida na escalação. Sem o atacante Bruno Henrique, suspenso, o técnico Rogério Ceni está entre Vitinho e Michael para ser parceiro do Gabriel Barbosa na frente, mantendo a estrutura da equipe.

O time finalizou os trabalhos em Brasília, onde enfrentou e ganhou do Palmeiras. Por logística e para evitar o desgaste, o clube carioca optou por não voltar ao Rio e se manteve na cidade desde quarta-feira.

Ceni viu a equipe voltar com força à briga pela taça ao ganhar de um concorrente direto. Afastou as críticas e agora tenta manter vivo o sonho do bicampeonato, em Curitiba. Além da dúvida na frente, ele se vê obrigado a mudar a defesa, com a lesão muscular de Rodrigo Caio.

Gustavo Henrique entrou no jogo contra o Palmeiras e foi bem ao lado de um improvisado William Arão. Essa formação defensiva será mantida. Gerson segue com Diego Ribas a seu lado como volantes.

Porém, a dupla entre os artilheiros Pedro e Gabriel Barbosa parece que só será vista em caso de extrema necessidade. O treinador não gosta de utilizar dois centroavantes ao mesmo tempo e vai optar por um jogador pela beirada de campo e um meia, Arrascaeta ou Everton Ribeiro, aberto do outro.

Vitinho larga na frente na disputa pessoal com Michael. Ceni gosta do futebol do atacante, mas teve de "preservá-lo" em momento de muitas críticas quando o Flamengo passou por turbulência na falta de resultados. Deve iniciar sua caminhada para buscar um lugar entre os titulares na Arena da Baixada.

De certo, a promessa de futebol ofensivo em busca de nova vitória para encostar de vez nos primeiros colocados.